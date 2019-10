Marc Hansen (DP) präsentiert als Minister des öffentlichen Dienstes die ersten Schlüsselzahlen des neuen Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat (CGPO).

Der Staatsdienst in Zahlen

Annette WELSCH Marc Hansen (DP) präsentiert als Minister des öffentlichen Dienstes die ersten Schlüsselzahlen des neuen Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat (CGPO).

Am 1. September 2018 nahm das Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat (CGPO) seine Arbeit auf. Es ist für die Personalverwaltung über den ganzen Zyklus der Laufbahnen zuständig - vom Rekrutieren über die Gehälterberechnung bis hin zu den Pensionen - und begleitet die Ministerien und Verwaltungen bei ihren Organisationsprojekten und ihrer -qualität. Es führt als "Observatoire" aber auch Umfragen bei den Bediensteten durch.

Mit anderen Worten: Es liefert jede Menge Zahlen und Daten zum öffentlichen Dienst. Der Minister für den öffentlichen Dienst, Marc Hansen präsentierte am Dienstag zwar die Schlüsselzahlen, so wie sie sich am 31. Dezember 2018 darstellten, betonte aber auch: "Künftig wird es schneller gehen, denn die Daten werden nun permanent aktualisiert."

28 326 Bedienstete mit einem Durchschnittsalter von 40,8 Jahren zählte der Staat Ende 2018 - 14 741 Frauen (52 Prozent) und 13 585 Männer (48 Prozent).

25 915 davon sind in Vollzeit beschäftigt und fast zwei Drittel (62,4) Prozent sind Staatsbeamte, während 27 Prozent im Statut des Staatsangestellten beschäftigt sind, weil sie (noch) kein Staatsexamen bestanden haben. Mit der Reform des Staatsexamens 2018 dürfte sich das ändern: Es wird nun nicht mehr nur einmal im Jahr durchgeführt, sondern öfters und auch der Inhalt hat sich geändert, indem weniger Wissen, denn Kompetenzen gefragt werden. "Unser Ziel ist es, alle Posten mit unbefristeten Staatsangestelltenverträgen möglichst mit Staatsbeamten zu besetzen", erklärte Hansen.



Betrachtet man sich die Verteilung nach Sektor, so zeigt sich die Übermacht der im Bildungssystem Tätigen: Mit 49,5 Prozent ist jeder zweite Staatsbedienstete im Lehramt beschäftigt, jeder Dritte arbeitet im Zentralstaat in einem Ministerium oder einer Verwaltung.

Bei den Alterspyramiden je nach Sektor fällt auf, dass im Bereich der öffentlichen Sicherheit die Männer stark überwiegen und jeder Vierte dort auch in die Alterskategorie der unter 25-Jährigen fällt. Das ist vor allem den Freiwilligen in der Armee geschuldet. Das gegenteilige Bild bietet sich im Bildungssektor, der vor allem weiblich ist.

Bleibt man beim Gender-Thema, so sind drei von vier der höheren Posten mit Männern besetzt. Dazu zählen die Direktoren von Behörden, die hohen Kommissare und die Ersten Regierungsräte in den Ministerien. Letztere werden im Übrigen nicht ausgeschrieben, sondern vom Ministerrat bestimmt. Wie viele dieser Posten in den vergangenen Jahren mit Außenstehenden, die nicht die Staatsbeamtenkarriere durchliefen, besetzt wurden, vermochte Hansen nicht zu sagen. Das müsse man den Premierminister fragen.

Seinen Niederschlag fand auch die Erweiterung der Teilzeitmöglichkeiten, die im Mai 2018 in Kraft trat: Konnte man vorher nur zwischen 75, 50 und 25 Prozent wählen, so wurde das Spektrum um 90, 80, 60 und 40 Prozent ausgebaut. Ein Angebot, das zunehmend genutzt wird, denn arbeitetn 2016 noch 5 363 Bedienstete in Teilzeit, waren es 2017 5 678 und zum 31.12.2018 schon 5 996.

"Diese Zahl wird mit den neuen Angeboten noch steigen", zeigte sich Hansen überzeugt und verwies auf die aktuelle Situation: Knapp 60 Prozent der Teilzeitkräfte arbeiteten 2018 halbtags und 36 Prozent zwischen 71 und 80 Prozent, sprich an vier Tagen in der Woche. Auch hier zeigen sich wieder Geschlechterunterschiede: Teilzeit wird vor allem von Frauen im "Familienalter" zwischen 36 und 40 Jahren in Anspruch genommen.