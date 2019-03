Der Staat als Bauverhinderer

Michèle GANTENBEIN

Wäre alles nach Plan gelaufen, die Ecole nationale des adultes (ENAD) und frühere Ecole de la deuxième chance (E2C) könnte das Paul-Wurth-Gebäude in Hollerich dieses Jahr verlassen und in eine neue und definitive Struktur ziehen, so wie es das vorige Regierungsprogramm eigentlich vorsah. Doch es lief nicht nach Plan.