Der Ruf des Geldes

Wie Finanzindustrie und Digitalisierung das Land verändern: die Geschichte der Arbeitslosigkeit in Luxemburg, Teil III.

Eine Szene wie aus einem Hollywoodfilm. Auf dem Parkett, dort, wo Millionenwerte im Sekundentakt gehandelt werden, kehrt auf einmal gespenstische Ruhe ein. Mit Entsetzen starren die sonst so von sich und ihrer Bedeutung überzeugten Banker auf die großen Bildschirme an den Finanzplätzen weltweit und glauben nicht, was sie sehen. Das System, an das sie glauben, von dem sie leben, dessen Protagonisten sie sind, stürzt ins Bodenlose.



Die US-Investmentbank Lehman Brothers bricht zusammen und löst die gravierendste Weltwirtschaftskrise seit den 1920er-Jahren aus ...