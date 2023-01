Der Autor erklärt, warum sich Aus- und Weiterbildung stärker an der Arbeitswelt orientieren sollten.

Der Realität Rechnung tragen

Der Autor erklärt, warum sich Aus- und Weiterbildung stärker an der Arbeitswelt orientieren sollten.

Von Marc Spautz *



Es steht außer Frage, dass der Arbeitsmarkt und auch die Arbeitswelt in Luxemburg vor großen Herausforderungen stehen. Allein der Bedarf an qualifizierten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen wächst stetig, und dies nicht nur wegen der Umstrukturierung der Arbeitswelt und deren Wachstum, sondern auch wegen der demografischen Entwicklung. Dass Luxemburg auch in Zukunft auf Grenzgänger angewiesen sein wird, ist eine Tatsache. In welchem Maße dies aber der Fall sein wird, steht auf einem anderen Blatt und wird das Resultat nationaler politischer Entscheidungen sein.

So wird in allen Sonntagsreden, vor allem aber bei den Diplomverleihungen im Handwerk und bei der Handelskammer, immer wieder gebetsmühlenartig die herausragende Bedeutung der Berufsausbildung betont. Was aber geschieht oder ist geschehen? Wenig! An fehlenden konkreten Vorschlägen liegt dies aber nicht, sondern eher am nicht existierenden politischen Willen der Entscheidungsträger, allen voran der zuständige Bildungsminister.



Qualifizierte Facharbeiter – ganz gleich, ob Mann oder Frau – zu haben, ist die Grundvoraussetzung unseres Wirtschaftswachstums. Mit der Reform der Berufsausbildung vor mehr als zehn Jahren wurde versucht, der dualen Ausbildung ein neues Fundament zu geben. Und trotz einer Reihe von gesetzlichen Änderungen blieb diese fundamentale Reform in den Kinderschuhen stecken. Woran liegt es?

Zum einen daran, dass die berufliche Bildung, trotz aller Lippenbekenntnisse, eine Ausbildung ist, die in unserer Gesellschaft nicht jenen Stellenwert hat, der ihr zusteht. Es lohnt der Blick in die Schweiz, nach Österreich und nach Deutschland: Es sind dies allesamt Länder, die den dualen Ausbildungsweg seit Jahrzehnten gezielt umsetzen und fördern.

Das Ansehen der Berufsausbildung in Luxemburg fußt unter anderem auch auf der Tatsache, dass sie sich nur auf einen Teil unserer Wirtschaft konzentriert. Duale Ausbildungen wie beispielsweise in Deutschland (Bankkaufmann, Ingenieur usw.) gibt es in Luxemburg nicht – aber warum?



Wo bleibt das Arbeitsministerium?

Ein Grund dafür ist auch, dass die berufliche Ausbildung ausschließlich dem Bildungsministerium obliegt. Richtig ist, dass die zuständigen Berufskammern – Arbeitgeber und Arbeitnehmer – in dem Bereich ein Mitspracherecht haben und mit in die Ausarbeitung der Berufsbilder eingebunden werden. Aber in diesem Prozess fehlt ein Akteur, in welcher Form auch immer: das Arbeits- und Beschäftigungsministerium. Die arbeitsrechtlichen Bestimmungen der dualen Ausbildung sind im Arbeitsrecht verankert, die Oberhoheit darüber hat aber das Bildungsministerium.

Es stellt sich aber die Frage, inwiefern das Bildungsministerium mit den Realitäten der Arbeitswelt vertraut ist. Wie sonst erklärt sich, dass Inhalte und/oder Kompetenzen einzelner Ausbildungen/Berufe überhaupt nichts mehr mit den Anforderungen der heutigen Arbeitswelt zu tun haben?



Warum wird beispielsweise nicht bereits jetzt verstärkt in die Ausbildungen in Zusammenhang mit den neuen Technologien der energetischen Transition (Wärmepumpen usw.) Wert gelegt? Es vergeht zu viel Zeit, bis Innovationen in den Berufsbildern ihren Niederschlag in der Ausbildung finden.



Es ist wohl richtig, dass die Schule nicht exklusiv für den Arbeitsmarkt ausbilden soll und dass in der Schule auch Allgemeinwissen vermittelt wird, aber wem dient eine Berufsausbildung, deren Inhalte nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden beziehungsweise nur noch bedingt anwendbar sind? Es wäre sicher sinnvoll, das Arbeitsministerium in die berufliche Ausbildung mit einzubinden.

Es ist bedenklich, dass seit einigen Jahren eine schleichende Verschulung der Ausbildung stattfindet. Anstatt bei neuen Berufsbildern auf den dualen Weg zu setzen, fördert das Bildungsministerium Ausbildungen, die mit Praktika funktionieren. Praktika aber können, wenn sie nicht über Monate gehen, nie die Realität der Arbeitswelt ersetzen.



Das Argument, die Betriebe würden nicht genügend Ausbildungsstellen anbieten, ist zu hinterfragen. Sind denn genug Praktikumsstellen vorhanden? Oder ist es nicht eher so, dass die Betriebe diese Ausbildungen nicht benötigen?

Und wie sieht es mit der staatlichen Unterstützung der Ausbildungsbetriebe aus? Wird dort genügend getan, oder müssten nicht auch hier neue Wege beschritten werden?



Auch im Bereich der dualen Ausbildung, der berufsbegleitenden Studien, ist in Luxemburg wenig zu sehen. Warum werden im Bereich der grenzüberschreitenden Ausbildungen BTS-Berufe in Kooperation mit Frankreich staatlich gefördert, und in Luxemburg besteht wenig Willen aufseiten des Bildungsministeriums, diese Art der dualen Ausbildung im Rahmen der nationalen Berufsausbildung einzuführen beziehungsweise gezielt zu unterstützen und aktiv umzusetzen? Die Luxemburger Wirtschaft, die dringend hoch qualifizierte Mitarbeiter braucht und in der Zukunft noch verstärkt brauchen wird, wäre sicher an solchen Bildungswegen interessiert.

Weiterbildung: Stiefkind des Bildungsministeriums?

Dass ein Betrieb nur überleben kann, wenn er in die Weiterbildung investiert, ist eine Binsenweisheit. Ständiger technischer Fortschritt, Innovation und Digitalisierung garantieren das Überleben eines Unternehmens, sichern und schaffen neue Arbeitsplätze. Dadurch ist das sogenannte lebenslange Lernen vom „Nice to have“ zu einer Notwendigkeit geworden.

Wie berät und unterstützt das Bildungsministerium diesbezüglich die Unternehmen, aber auch die Arbeitnehmer? Wäre es nicht sinnvoller, dies geschähe in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Arbeitsministerium, das einen engeren und zudem institutionellen Kontakt zu Unternehmen und Gewerkschaften hat? Vor allem in Hinblick auf die Personalvertretungen.



Luxemburg hat eine Gesetzgebung, die sowohl die Weiterbildung, ausgehend vom Betrieb als auch jene auf Eigeninitiative beruhend, staatlich unterstützt. In diesem Zusammenhang stellen sich aber viele Fragen, die noch immer nicht beantwortet wurden: Wie steht es mit der Umsetzung der nationalen Akkreditierung von Weiterbildungen? Ein solches Regelwerk käme sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitgebern zugute. Es würde beispielsweise einem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, sich via Weiterbildung für andere Aufgaben zu qualifizieren. Auch bestünde die Möglichkeit, Tarifverhandlungen anders zu gestalten, wäre ein staatlich genormtes Weiterbildungsregelwerk vorhanden.



In der Schule, in der Erstausbildung wird das Fundament für den beruflichen Weg gelegt, im Beruf ist es die Weiterbildung, die einem die nötige Auffrischung des Grundwissens und neue Sachkompetenz verschafft. Weiterbildung schützt vor Arbeitslosigkeit, ist eine wichtige Voraussetzung für den beruflichen Aufstieg und ermöglicht oft mehr Lohn.



In Luxemburg ist es wichtig, sowohl die duale Ausbildung als auch die Weiterbildung praxisorientierter auszurichten und dort, wo es notwendig erscheint, näher an die Realitäten des Arbeitsmarktes zu bringen.

* Der Autor ist CSV-Abgeordneter.

