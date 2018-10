Der Neustart

Am Dienstag um 14.30 Uhr wird die Parlamentssession 2018 – 2019 eröffnet und die ersten 45 Abgeordneten legen ihren Eid ab. Auch die ersten parlamentarischen Gremien werden eingesetzt, aber nur in provisorischer Besetzung.

Am 30. Oktober kommt das neue Parlament zum ersten Mal zusammen. So will es das 2018 reformierte Wahlgesetz. Dort steht, dass die neue Abgeordnetenkammer am dritten Dienstag nach den Wahlen ihre Arbeit aufnimmt. In Jahren ohne Wahlen beginnt die ordentliche Parlamentssession stets am zweiten Dienstag im Oktober.



Doch bevor die neuen Volksvertreter loslegen können, müssen einige Formalitäten erledigt werden ...