Der nationale Notstand: zu Ende, aber noch nicht vorbei

Danielle SCHUMACHER Am 18. März 2020 verhängt die Regierung wegen der Pandemie den Notstand. Erst am 24. Juni kehrte das Land, zumindest formal juristisch, in die Normalität zurück. Doch der Ausnahmezustand wirkt nach.

Vor einem Jahr überschlugen sich die Ereignisse. Am 16. März wurden wegen der Corona-Pandemie die Schulen geschlossen und das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren. Einen Tag später kam die Hiobsbotschaft: Ab dem 18. März gilt der Notstand. Angesichts einer sanitären Bedrohung, deren Ausmaß zu dem Zeitpunkt niemand wirklich einschätzen konnte, war dieser ebenso drastische wie dramatische Schritt alternativlos ...