In Anwesenheit vieler Ehrengäste aus Politik und Zivilgesellschaft feierte der „Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond“ sein 100. Jubiläum.

Politik 8

Hundertjahrfeier des LCGB

„Der Mensch steht beim LCGB im Mittelpunkt“

In Anwesenheit vieler Ehrengäste aus Politik und Zivilgesellschaft feierte der „Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond“ sein 100. Jubiläum.

(siM) - Coronabedingt mit einem Jahr Verspätung feierte der LCGB am Samstagabend sein hundertjähriges Jubiläum mit zahlreichen Ehrengästen in der Philharmonie, darunter das großherzogliche Paar und der frühere Premierminister Jean-Claude Juncker als Hauptredner des Abends.



„Generelle Arbeitszeitverkürzung sollte kein Tabu sein“ Tripartite, Index, soziale Gerechtigkeit und Arbeitszeitverkürzungen: Im Interview spricht LCGB-Präsident Patrick Dury über künftige Herausforderungen.

LCGB-Nationalpräsident Patrick Dury wies in seiner Ansprache auf die vergangenen Errungenschaften hin, die heute dafür sorgen würden, „dass wir in einer besseren Welt leben, was die Arbeitsbedingungen, die soziale Absicherung und die Entlohnung“ anbelange. Beim „Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond“ stehe der Mensch nach wie vor im Mittelpunkt.

8 100 Jahre LCGB

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Zahlreiche Gäste kamen zur Festsitzung des LCGB in die Philharmonie. Foto: Luc Deflorenne Zahlreiche Gäste kamen zur Festsitzung des LCGB in die Philharmonie. Foto: Luc Deflorenne Zahlreiche Gäste kamen zur Festsitzung des LCGB in die Philharmonie. Foto: Luc Deflorenne Zahlreiche Gäste kamen zur Festsitzung des LCGB in die Philharmonie. Foto: Luc Deflorenne Zahlreiche Gäste kamen zur Festsitzung des LCGB in die Philharmonie. Foto: Luc Deflorenne Zahlreiche Gäste kamen zur Festsitzung des LCGB in die Philharmonie. Foto: Luc Deflorenne Zahlreiche Gäste kamen zur Festsitzung des LCGB in die Philharmonie. Foto: Luc Deflorenne Zahlreiche Gäste kamen zur Festsitzung des LCGB in die Philharmonie. Foto: Luc Deflorenne

Mit Verweis auf den Krieg in der Ukraine unterstrich Dury die Wichtigkeit eines „starken Europas“, ging auf die Herausforderungen der Klimakrise ein und hob die Wichtigkeit des Tripartite-Modells hervor, um am Ende schließlich all jenen zu danken, die sich im Laufe der vergangenen 100 Jahre für die Gewerkschaft engagiert hätten.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.