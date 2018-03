Der Kommunikator

Der neue Uni-Rektor Stéphane Pallage ist nach Luxemburg gekommen, um zu bleiben. Um zu bestehen, muss er allerdings mehr als nur Rektor sein.

Die Universität macht einen entscheidenden Schritt in ihre Zukunft. Zumindest für die kommenden vier Jahre in denen die Regierung 766 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Aus Sicht der Steuerzahler klingt das nach sehr viel Geld und manchen drängt sich die Frage auf, ob diese Summe auch gut in die Entwicklung der Hochschullandschaft und der Forschung investiert ist.



Klar ist: Zurücklehnen geht bei diesem beträchtlichen Betrag nicht ...