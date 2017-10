(mas) - Es war nicht anders zu erwarten: Der letzte Etatentwurf dieser Legislaturperiode ist auf das Wahljahr 2018 zugeschnitten. Finanzminister Pierre Gramegna mag zwar beteuern, dass die Regierung keine Politik für die kommenden Wahlen, sondern Politik für die kommende Generation praktiziere – sein Haushaltsprojekt ist dennoch elektoral gefärbt.



Beispiel Bildung mit kostenlosem Ipad und kostenlosen Schulbüchern. Familien mögen dies zu schätzen wissen, mit Blick auf die kommende Generation ist damit jedoch keinesfalls die drängende Frage beantwortet, ob und wie das hiesige Schulsystem den Anforderungen an die Arbeitswelt gerecht wird.

Dafür ist die Wachstumsfrage beantwortet – zumindest kurzfristig. Bis zum Ende des Jahrzehnts setzt Blau-Rot-Grün auf einen in hohem Drehzahlbereich brummenden Wirtschaftsmotor. Mittel- und langfristige Lösungen werden jedoch nicht geliefert. Beispiel Investitionen; die geplanten Infrastrukturen im öffentlichen Transport reichen so gerade aus, um die Folgen des Wachstums von gestern und heute zu bewältigen. Eine Lösung für morgen mit projizierten 1000000 Einwohnern in 2060 sind sie nicht.

Allein in den zurückliegenden zwölf Monaten hat Blau-Rot-Grün die Chance ungenutzt gelassen, die von Nachhaltigkeitsminister François Bausch initiierte Wachstumsdiskussion zielführend fortzusetzen. Wenn der Finanzminister dann heute ankündigt, 65 Millionen Euro für die Erschließung von Gewerbegebieten auszugeben, obwohl der entsprechende Leitplan weiterhin in einer Schublade schlummert, dann ist das politisches Stückwerk.

Die Gefangenschaft in der Wachstumsspirale birgt aber auch eine andere Gefahr: Wehe, der Wirtschaftsmotor gerät, wie zuletzt vor zehn, zwölf Jahren geschehen, aufgrund internationaler Turbulenzen ins Stottern. Dann droht das schöne Haushaltspuzzle in Tausend Teile zu zerfallen. Doch mit einem derartigen Szenario lässt sich in einem Wahljahr nicht punkten.