Von Christoph Bumb

Die CSV werde mit der ADR keine Koalition eingehen - zumindest nicht mit der "ADR von heute". Was zunächst wie eine glasklare Aussage klingt, lässt dann doch einiges an Interpretationsspielraum zu. Im Maßstab des stets abwägenden Kopfmenschen Claude Wiseler sind seine Worte aber schon als "Klartext", nämlich als klare Absage an eine "Rechtskoalition" zu werten.



Die Absage an eine Zusammenarbeit mit den Alternativdemokraten war überfällig und deshalb auch nicht wirklich überraschend ...