Von Diego Velazquez



Am Mittwoch reiste Premier Xavier Bettel nach Wimbledon, um Gilles Muller zu unterstützen. Zur gleichen Zeit debattierte das Luxemburger Parlament über die Zukunft der europäischen Union. Über die Leistungen von Gilles Muller sind sich alle einig. Darüber, wie es mit der europäischen Union weitergehen soll, herrscht dagegen weit weniger Konsens. In Luxemburg genau so wenig wie im Ausland. 2017 braucht die EU demnach besonders viel Unterstützung und Leadership.

In diesem Zusammenhang ist die Abwesenheit von Premier Xavier Bettel in der Chamberdebatte zur Zukunft der EU am Mittwoch als politisch bedeutsam zu bewerten ...