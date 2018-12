"Der Koalitionsvertrag ist eine Bibel"

Jonathan PONCHON

Am Montag wird der Koalitionsvertrag unterzeichnet. Das blau-rot-grüne Bündnis, das noch vor fünf Jahren ein Novum in der luxemburgischen Regierungsgeschichte war, wird die Geschicke des Landes weitere fünf Jahre lenken. Zeit für eine Analyse darüber, wie in Luxemburg Regierungen im europäischen Vergleich zustande kommen, wie Koalitionen geschmiedet werden, und inwiefern das Dreierbündnis alte Verhaltensmuster gesprengt hat.