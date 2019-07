Die Kirchengemeinde der Zukunft muss mit Leben erfüllt werden. Da ist es gut, wenn die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden.

Der Kern des Glaubens

Roland ARENS

Die Weihe eines Bischofs ist für eine Ortskirche ein herausragendes Ereignis, ein Markstein in der Geschichte. Dies gilt ganz besonders für die katholische Kirche in Luxemburg, die mit ihrem neuen Weihbischof Leo Wagener und Generalvikar Patrick Muller an der Seite von Erzbischof Jean-Claude Hollerich im kommenden Jahr ihr 150. Gründungsjubiläum feiern wird.

“Ad fontes fidei”, „Zu den Quellen des Glaubens“. Der Leitsatz, den Leo Wagener für sein Amt als Weihbischof gewählt hat, ist nicht als rückwärtsgewandt zu verstehen, sondern resolut auf die Zukunft ausgerichtet. Die Kirche in Luxemburg, und mit ihr die Gläubigen, hat innerhalb kürzester Zeit einen radikalen Strukturwandel durchgemacht: Zusammenlegung der Pfarreien, Trennung von Kirche und Staat, Ausschluss der Religion aus dem Schulunterricht.

Vor diesem Hintergrund geht es Leo Wagener darum, sich auf das zu besinnen, was den christlichen Glauben im Kern ausmacht. Jesus Christus sei eindeutig die Hauptquelle des Glaubens, so der neue Weihbischof am Dienstag bei einer Pressekonferenz, aber es gebe noch andere, wie die Heilige Schrift, das Gebet oder den Dienst am Mitmenschen. Bemerkenswert auch der Hinweis Wageners, dass er sehr stark von Papst Franziskus inspiriert sei, von dessen Einfachheit, dessen Menschenliebe und dessen Mut, die Kirche immer stärker am Evangelium auszurichten.

Die Kirche in Luxemburg steht an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Diese Kirchengemeinde der Zukunft muss jetzt mit Leben erfüllt werden. Da ist es gut, wenn die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden.