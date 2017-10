Von Pol Schock



Sonntagabend gegen 19 Uhr: Die ersten Wahlbüros in der Hauptstadt sind ausgezählt – und eine Überraschung deutet sich an: Die CSV liegt mit einem Stimmenanteil um die 30 Prozent Kopf an Kopf mit der DP. Serge Wilmes ist „vollkommen überrascht“ über die ersten Ergebnisse. Er hatte insgeheim lediglich auf einen Stimmenzuwachs von maximal einem Sitz gehofft. Nun deutet sich an, dass Wilmes der große Wahlgewinner sein wird, mit der Möglichkeit,Lydie Polfer zu stürzen.

Dabei lief der Wahlkampf alles andere als gut für Serge Wilmes ...