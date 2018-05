Der grüne Spitzenkandidat François Bausch war am Freitag "Chefredakter fir een Dag" im Luxemburger Wort. Ein Thema lag dem Minister dabei besonders am Herzen.

Der grüne Faden

Als "Chefredakter fir een Dag" hat François Bausch am Freitag aktiv an der Gestaltung der Themen für die Wochenendausgabe des Luxemburger Wort mitgearbeitet. Der Spitzenkandidat der Grünen für die Parlamentswahlen im Oktober hatte sichtlich Spaß an seiner ungewohnten Aufgabe. Von Politik über Wirtschaft bis hin zu Lokales und Sport hat der amtierende Transportminister versucht, einen "grünen Faden" zu ziehen. Die Weiterentwicklung des Landes liegt dem "Chefredakter fir een Dag" besonders am Herzen. Es gehe darum, eine positive Antwort auf die Wachstumsdynamik im Großherzogtum zu finden, meint Bausch. In diesem Sinne habe er ebenfalls seine Themen ausgesucht.



