Das Patientenrechtsgesetz und das Krankenhausgesetz sowie die Anerkennung von Psychotherapie und Osteopathie als Gesundheitsberufe - auf diese Erfolge verweist Gesundheitsministerin Lydia Mutsch (LSAP).

Politik 5 Min.

Der große Wurf fehlt

Annette WELSCH Das Patientenrechtsgesetz und das Krankenhausgesetz sowie die Anerkennung von Psychotherapie und Osteopathie als Gesundheitsberufe – das sind die Erfolge, auf die Gesundheitsministerin Lydia Mutsch (LSAP) verweisen kann.

Das sehr detaillierte gesundheitspolitische Regierungsprogramm umfasst ganze 18 Seiten und wurde von Mars Di Bartolomeo (LSAP) verfasst, der auch seinerzeit hoffte, Gesundheitsminister bleiben zu können. Es kam anders, denn Lydia Mutsch übernahm und erbte einige Gesetze von ihrem Vorgänger. Das Patientenrechtsgesetz zum Beispiel.



Im Oktober 2013 war die Europäische Direktive zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung bereits in Kraft getreten, im Juli 2014 setzte die Dreierkoalition sie um. Dahinter verbergen sich ganz entscheidende Regelungen zu den Rechten und Pflichten von Patienten, es legt aber auch die Basis für die nationale Informationsstelle über Behandlungen im In- und Ausland und die nationale Mediationsstelle für Streitigkeiten im Gesundheitssektor.



Was nützt ein Patientenrechtsgesetz, wenn die Haftungsfrage nicht geklärt ist, was nützen dem Patienten Rechte, wenn er sie nicht auch durchsetzen und geltend machen kann?

„Verankert die Fragen der Haftung und Entschädigung bei nicht verschuldeten Behandlungsschäden gleich mit, schafft eine zentrale Anlaufstelle zur Klärung von Haftungsfragen und einen Entschädigungsfonds“, das forderten damals die Ärzteschaft und auch die Patiente Vertriedung unisono. Denn: Was nütze ein Patientenrechtsgesetz, wenn die Haftungsfrage nicht geklärt ist, was nützen dem Patienten Rechte, wenn er sie nicht auch durchsetzen und geltend machen kann?

Die Situation war und ist aber bis heute, dass ein Patient, der meint, einen Behandlungsschaden erlitten zu haben, recht verloren im System ist: Er kann sich an den Arzt, an die Beschwerdestelle im Krankenhaus, an die Patiente Vertriedung, das „Collège médical“, das Ministerium sowie die „Direction de la Santé“ im Ministerium wenden und in Zukunft zusätzlich an die Mediationsstelle. Eine zentrale Stelle für Entschädigungen, um Gerichtsverfahren zu vermeiden, gibt es nicht.

Doch kein Entschädigungsfonds

Die umstrittene Frage, wie die Anlaufstelle funktionieren und wer den Fonds speisen soll, packte Mutsch nicht an. Obwohl es im Regierungsprogramm heißt, dass die Fragen um den (Entschädigungs-)Fonds innerhalb von einem Jahr geklärt werden und dann im Rahmen einer Gesetzesänderung in das Patientenrechtsgesetz integriert werden sollen.



Sparfüchse am Werk Die CNS legt die Haushaltsberichte 2017 für die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung vor: Kein Grund zur Sorge, denn die Reserven legen weiter kräftig zu. Das hat seine Gründe.

Keine Fortschritte auch bei der Kostentransparenz: Eigentlich müsste Luxemburg nach der Patientenrechtsdirektive darüber informieren können, was genau eine bestimmte Krankenhausbehandlung kostet und die Regierung wollte das auch umsetzen. Dafür muss aber die Art, wie die Krankenhäuser funktionieren, abrechnen und finanziert werden geändert werden.



Seit der Gesundheitsreform 2010 verhandeln die Krankenhäuser ein Gesamtbudget mit der CNS, das sie untereinander aufteilen. Das sollte aber nur übergangsweise funktionieren und noch vor Ende der Legislatur durch die Finanzierung nach ihren medizinischen Aktivitäten ersetzt werden: Eine einheitliche Dokumentaion über die medizinischen Aktivitäten, eine bessere Krankenhausverwaltung und eine Gesamtrechnungstellung, die auch die Arzthonorare beinhaltet, sollte eingeführt werden.



Das schaffte Mutsch nicht, genauso wenig den schrittweisen Abbau der Erste-Klasse-Zuschläge, den Übergang auf mehr ambulante Chirurgie und die Entlastung der Notaufnahmen, bei denen erste Maßnahmen erst jetzt umgesetzt werden.

Dafür brachte sie die auch im Regierungsprogramm vorgesehene Reform des Krankenhausgesetzes durch, das nun Fragen um die Krankenhausverwaltung klärt – Ärzte und Pflegepersonal erhalten mehr Mitspracherecht – und auch die Krankenhausplanung, die bislang über eine großherzogliche Verordnung erfolgte, gesetzlich regelt.



Es wird eine maximale Bettenzahl festgelegt, es werden Kompetenzzentren eingeführt, die Zusammenarbeit zwischen Spitälern unterstützt und Abteilungen definiert. Es wurde zudem ein Gesetz verabschiedet, um die Krankenhäuser zur Zusammenarbeit ihrer Labore und Apotheken anzuregen.

Psychotherapie und Osteopathie

Die Vorarbeiten zum Psychotherapeutengesetz hatten auch bereits 2008 begonnen und führten im Juli 2015 zu einem guten Ende: Das Gesetz zum Beruf des Psychotherapeuten, das die Voraussetzungen zur Anerkennung regelt, wurde verabschiedet. Psychotherapeut darf sich nennen, wer klinischer Psychologe oder Arzt ist und eine therapeutische Zusatzausbildung absolviert hat.



„Kranke“ Gesondheetssystem Iwwer d'Problematik vun eisem aktuelle "Gesondheets"-System...

Vor kurzem lief die Übergangsfrist zur Anerkennung für Therapeuten mit „anderem“ Grundberuf aus, die schon mindestens fünf Jahre praktizieren oder 450 Stunden Therapieausbildung nachweisen können. Kurz vor Toresschluss wurde dann Ende Juli noch die Anerkennung der Osteopathie als Gesundheitsberuf verabschiedet. Mit beiden Berufsgruppen laufen nun Verhandlungen über eine Nomenklatur, einen Leistungskatalog, der die Basis für die Rückerstattung verschiedener Behandlungen von der gesetzlichen Krankenversicherung ist.

Rauchverbote ausgeweitet

Keine Legislatur ohne neue Verbote im Kampf gegen den Tabak: Neben Spielplätzen sind auch Sportplätze, wenn dort Jugendliche unter 16 Jahren Sport treiben, und das Auto, wenn Kinder unter zwölf Jahren mitfahren, künftig im Visier. Das Alter für den Zigarettenkauf wurde von 16 auf 18 Jahre erhöht und E-Zigaretten sind gleichgestellt mit herkömmlichen Zigaretten.

Zu den neuen Gesetzen gehört auch die Regelung von Tattoos, Piercing, Branding, Cutting und von Sonnenstudios. Hygienenormen und Jugendschutz standen hier im Vordergrund. Es wurden auch der Internetverkauf von nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie Qualitäts- und Sicherheitsnormen für Spenderorgane geregelt. Cannabis zur rein medizinischen Nutzung wurde legalisiert.



Die Opferambulanz zur Sicherung von Beweisen bei physischer Gewalt im Hinblick auf eine spätere Anzeige wurde im Staatslabor eingerichtet. Bestimmte Infektionskrankheiten müssen künftig auch obligatorisch gemeldet und zentral erfasst werde. Wie vorgesehen wurde auch das Gesetz zum „Südspidol“ kürzlich noch verabschiedet.



Weder nützlich noch notwendig Von der Monopolstellung der CNS, der obligatorischen Konventionierung der Mediziner und dem Tiers-payant généralisé...

Umorganisiert wurde die Gesundheitsdirektion: Die drei bestehenden Divisionen wurden ausgebaut, mit der Division zur Sozialmedizin, zu Suchterkrankungen und zur psychischen Gesundheit sowie der zur Lebensmittelsicherheit kamen zwei neue dazu. Denn ernst nahm Mutsch die Programmvorgaben zur Lebensmittelsicherheit: Es wurden die verschiedenen Behörden reorganisiert und die Lebensmittelkontrollen für die gesamte Produktionskette optimiert, wobei die Resultate über ein Smiley-System veröffentlicht werden und Sanktionen vorgesehen sind.

Etliches nicht umgesetzt

Mutsch führte verschiedene neue Nationale Pläne ein (siehe Info-Box), die auch wie vorgesehen im Nationalen Gesundheitsprogramm zusammengefasst sind. Nicht erstellt ist der im Regierungsprogramm vorgesehene Geriatrie-Plan. Es fehlt auch die elektronische Patientenakte, die laut Programm 2014 eingeführt werden sollte – über die Testphase ist man bis heute nicht hinaus, obwohl sie den Informationsaustausch zwischen Patient, Arzt, Apotheken und CNS entscheidend verbessern könnte.

Eigentlich sollten eines oder mehrere Schmerztherapiezentren gegründet werden. Das wird nun erst über das neue Krankenhausgesetz geschehen. Die „Fixerstuff“ in Esch/Alzette sollte finalisiert und weitere Stellen in anderen Regionen eingerichtet werden: Esch soll nun diesen Herbst eröffnet werden, weitere Strukturen sind nicht geplant. Ein „Fonds pour la Santé“ sollte zur Finanzierung von Präventionsaktionen gegründet werden, gespeist aus Abgaben auf Tabak und Alkohol – keine Spur davon. Vorgesehen im Regierungsprogramm war auch ein Observatoire de la Santé, vor drei Monaten entschied die Regierung, ihn zu gründen.



Nationale Pläne Neue und neu aufgelegte Pläne sind: – der Krebs-Plan 2014-2018 – der Strategie und Regierungs-Aktionsplan zur Drogen- und Suchtbekämpfung 2015-2019 – der Nationale Suizidpräventionsplan 2015-2019 – der Nationale Plan zum Kampf gegen das Rauchen 2016-2020 – der Nationale Aids-Aktionsplan 2018-2022 – der Nationale Plan zum Kampf gegen Hepatitis 2018-2020 – der Nationale Antibiotika-Plan – der Nationale Plan zu den seltenen Krankheiten 2018-2022 – der Nationale Rahmenplan „Gesond iessen, méi bewegen“ – der Plan zur affektiven und sexuellen Gesundheit Vorgesehen im Regierungsprogramm war auch ein Alkohol-Plan. Mit ihm tut man sich schwer. In ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage teilte Gesundheitsministerin Lydia Mutsch kürzlich mit, dass ein Vorprojekt eines Aktionsplans gegen den Alkohol-Missbrauch 2016-2020 von einer Sucht-Experten-Gruppe und Vertretern der Gesundheitsdirektion ausgearbeitet wurde. Es handelt sich um ein Experten-Dokument, das mit seinen Empfehlungen weit über die Ziele des Regierungsprogramms zu den Suchtkrankheiten hinausgehe. Damit der Plan auf breite gesellschaftliche Zustimmung stößt und realisierbar ist, fänden gerade Konsultationen zum Dokument statt. Es sollen auch noch die Erfahrungen der Nachbarländer einfließen und international abgesprochen werden, wie ein gemeinsamer Ansatz gefunden werden könnte. Das Thema Alkoholsucht liegt demnach erst einmal in der Schublade. Dabei wollte man vor allem gegen besorgniserregende Phänomene wie das Binge drinking (Komasaufen) bei Jugendlichen vorgehen und die Alkoholwerbung reglementieren.