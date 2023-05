In einem Interview mit dem SWR sprach der Außenminister am Dienstagmorgen über Europa und seine Sicht zum Europatag.

Jean Asselborn

„Der Europatag ist ein ganz besonderer Tag"

(MS) – Am Dienstagmorgen sprach der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn in einem Interview mit dem SWR über den seit 2019 in Luxemburg geltenden Feiertag, den Europatag. Der wird in diesem Jahr gemeinsam mit der Großregion in Grevenmacher gefeiert. „Ich glaube, es ist ein Zeichen, dass wir in Luxemburg - in Trier selbstverständlich auch - zu der Großregion stehen. Das Wort Grenze, zumindest ist es so in Luxemburg und ich glaube, das ist dasselbe auch bei euch, wird eigentlich nicht mehr so oft benutzt. Europa ist gelebter Alltag“, so Asselborn im Interview.

Dabei sieht er den Europatag als ein gutes Zeichen für ganz Europa an, bei dem Luxemburg als gutes Beispiel voranging und einen gesetzlichen Feiertag daraus machte. Asselborn ist überzeugt, dass man an Luxemburg sieht, wie Europa zusammengewachsen ist. Das Land ist der größte grenzüberschreitende Arbeitsmarkt in der Europäischen Union mit 251.000 Grenzgängern. Allein in Luxemburg sind es 225.000 Menschen, die aus Belgien, Frankreich und Deutschland zur Arbeit kommen. Es leben außerdem etwa 25.000 Luxemburger in Deutschland, hauptsächlich in der Grenzregion.

Nach ihm soll der 9. Mai auch dazu dienen, um zu zeigen, dass Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit zusammengehören. Auf das Thema des Rechtsrucks in Europa sagt Asselborn, dass man diese Strömungen ernst nehmen müsse und sich Gedanken machen soll, woher sie ihren Auftrieb bekommen. Denn ohne die Europäische Gemeinschaft wären viele der kleineren Staaten in seinen Augen verloren. Die Menschen in Europa müssen sich am 9. Mai dafür einsetzen und dafür kämpfen, dass die Demokratie und die Freiheit erhalten bleiben.

Auf die Frage, ob Brüssel ein „aufgeblähter Verwaltungsapparat“ sei, den es zu schmälern gilt, zog Asselborn einen Vergleich mit der Stadt Köln. „Für die Stadt Köln arbeiten 24.000 Beamte und Angestellte. Für die Europäische Union mit 450 Millionen Menschen arbeiten 32.000. Straßburg ist seit 1992 der Sitz der meisten Plenartagungen, die Ausschüsse tagen in Brüssel. Europa hat nicht eine Hauptstadt, sondern drei: Brüssel, Straßburg, Luxemburg.“ Genau deswegen sieht er die Notwendigkeit, der Tagungen außerhalb von Brüssel.

