Freude am neuen Feiertag: Zahlreiche Bürger erschienen am Donnerstag zum großen Europafest auf der Place d'Armes in der Hauptstadt. Der Feiertag im Bilder-Rückblick.

Der erste Europa-Feiertag in Luxemburg

Am Donnerstag feierte Luxemburg, wie in den Jahren zuvor auch, den Tag der europäischen Einigung. Allerdings ist der diesjährige Europatag etwas Besonderes, denn ab nun gilt im Großherzogtum der 9. Mai als offizieller Feiertag.

Happy #EuropeDay.

We have good reasons to hope and no reasons to fear the future. pic.twitter.com/mZNnuOoUDs — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 9, 2019





Neuer Feiertag in Luxemburg nun offiziell In Luxemburg gibt es künftig elf gesetzliche Feiertage im Jahr – der 9. Mai ist nun offiziell als Feiertag im Gesetz eingetragen. Bis zuletzt gab es jedoch Unklarheiten sowohl bei Unternehmen als auch Beschäftigten.

Damit ist Luxemburg der erste Mitgliedstaat, der dieses wichtige Datum gesetzlich verankert und seinen Bürgern die Möglichkeit bietet, den Wendepunkt in der europäischen Geschichte zu feiern. Erinnert wird an den am 9. Mai 1950 geäußerten Vorschlag von Robert Schuman zur Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Diese Union war der Vorläufer zur heutigen EU.

In diesem Sinne waren alle Bürger am Donnerstag in der Hauptstadt zum Europafest eingeladen. Viele haben am neuen Feiertag denn auch den Weg bis auf die Place d'Armes gefunden. Hier einige Eindrücke in Bildern:

Der Eurobarometer-Studie von 2018 zufolge geben 95 Prozent der befragten Luxemburger an, glücklich darüber zu sein, in Europa zu leben.

Um diesem Zugehörigkeitsgefühl alle Ehre zu erweisen, hat der Comité Inspiring Luxembourg am Donnerstag einen Kurzfilm veröffentlicht, mit dem Namen "This is us", der das Bündnis zwischen Luxemburg und Europa darstellen soll. Hier das Video: