Der Elefant im Raum

Viele Kinder wachsen nicht mehr kindgerecht auf. Doch die Politik verschließt die Augen vor dieser Fehlentwicklung.

Bildungsminister Claude Meisch hat in einem atemberaubenden Tempo das Luxemburger Bildungssystem reformiert, sehr wahrscheinlich mit dem Ziel, es zu verbessern. Und was ist jetzt? „Kaum jemand will noch den Lehrerberuf ergreifen, weil Gewalt und Mobbing in den Schulen zunehmen. Und das nicht nur in Brennpunktschulen, sondern überall im Land. Es muss dringend gehandelt werden“, fordert die Lehrergewerkschaft SNE in einem Video auf ihrer Facebookseite.

Dass kaum noch jemand den Beruf ergreifen will, stimmt so nicht ...