Der Copernicus-Bericht gibt wenig Anlass zur Hoffnung

Die Dürre bleibe ein Dauerthema in Europa, betont der Autor - und zeichnet wenig rosige Aussichten.

Von Marcel Oberweis *

Dem in Bonn veröffentlichten jährlichen Bericht des Klimawandeldienstes des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus C3S entnimmt man, dass der Sommer 2022 als der heißeste in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte eingeht.

Bedingt durch die vergangenen fünf warmen Jahre ist das Klima in Europa etwa 2,2 Grad Celsius wärmer als vor dem Industriezeitalter. Weltweit haben sich die Durchschnittstemperaturen, laut den Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) nur um 1,15 Grad Celsius erhöht, die Nordpolregion weist mit drei Grad Celsius eine noch höhere Erwärmung auf.

Als Ursache für diese Wetterextreme werden vor allem die Hochdruckgebiete über Westeuropa angeführt, welche die Regenfronten abdrängen. Der Klimawandeldienst nutzt die Daten von Bodenstationen, Flugzeugen, Wetterballons, Schiffen und Satelliten für die Berechnungen. Mithilfe von Computeranalysen werden die Temperaturen, die Meereisdecke und andere Aspekte des Klimawandels gemessen und veröffentlicht. (1)



Laut den Meteorologen waren die vergangenen acht Jahre die wärmsten Jahre - Dürre und Hitze waren omnipräsent. Im Rekordjahr 2022 wiesen in vielen europäischen Regionen zwei Drittel der Flüsse unterdurchschnittliche Pegelstände auf und die Alpengletscher verloren die riesige Menge von fünf Kubikkilometer Eis. Im Winter 2021-2022 sowie im Sommer 2022 regnete es zu wenig und der Schneefall von November bis März war nicht ausreichend. Zusammen mit den Hitzewellen litten die Flussschifffahrt, die Energiewirtschaft und vor allem die Landwirtschaft. Neben dem heißesten Sommer gab es ebenfalls desaströse marine Hitzewellen im Mittelmeer und rekordbrechende Temperaturen in Grönland. Im September 2022 war es dort bis zu acht Grad Celsius wärmer als im langjährigen Durchschnitt.

Eindeutiger wissenschaftlicher Weckruf

„Der wissenschaftliche Weckruf ist eindeutig, der europäische Kontinent muss sich eingehender mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen, denn wir wissen um dessen Ursachen. Das Klima, das uns erwartet, wird sehr, sehr anders sein als das Klima, in dem wir aufgewachsen sind“, so Carlo Buontempo, Direktor des Copernicus-Klimawandeldienstes.

Es wurde in vielen Berichten darauf hingewiesen, dass die Dürre im Jahr 2022 die schlimmste seit mindestens 500 Jahren sein könnte - in diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die Naturkatastrophe im Jahr 1540 laut den Berichten eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes in Mitteleuropa war. Die elfmonatige Megadürre und die Wasserknappheit verursachten großes Elend und Epidemien sowie soziale Unruhen. Man schätzt, dass eine Million Menschen ihr Leben verloren.

Hinsichtlich der Konzentration der wichtigsten Treibhausgase in der Atmosphäre gibt es auch einen neuen Rekord für das Jahr 2022 - unter anderem betrug die CO₂-Konzentration 416,7 ppm. Der anthropogene Klimawandel ruft durch die Extremwetter-Ereignisse die gravierendste Folge - die Dürre - hervor. War dies früher ein Ereignis, mit welchem die Entwicklungsländer geplagt waren, so treten diese nunmehr auch in Europa auf. Die stärkere Verdunstung und die seltener anfallenden, dafür aber stärkeren Regenfälle führen dazu, dass die Dürre nun häufiger auftritt und hohe wirtschaftliche, soziale und ökologische Unsicherheiten verursacht. (2)

Ein positiver Aspekt

Als positiven Aspekt kann man die durch die Sonneneinstrahlung verursachte hohe Erzeugung von elektrischer Energie durch die Fotovoltaikanlagen ansehen - immerhin war die Sonneneinstrahlung im Jahr 2022 so intensiv wie zu keinem anderen Zeitpunkt in den vergangenen 40 Jahre.

Im Gegensatz dazu haben sich viele Flüsse so stark erhitzt, dass verschiedene Unternehmen, welche für die Versorgung der elektrischen Energie verantwortlich sind, gezwungen waren, einzelne thermische Kraftwerke, unter anderem die Kernkraftwerke in Frankreich abzuschalten, da die Flüsse nur noch sehr wenig Wasser führten und dieses zur Kühlung zu warm war. Aber auch die Laufwasserkraftwerke wurden durch die niedrigen Wasserstände in der Erzeugung von elektrischer Energie beeinträchtigt und das Risiko für die Beschaffung von Kohle für die Kohlekraftwerke per Schiff erhöhte sich.

Dazu kam noch, dass in Frankreich 30 von 56 Kernreaktoren wegen anstehenden Wartungsarbeiten im Jahr 2022 nicht in Betrieb waren. Als gravierender Nachteil erwies sich, dass Frankreich gezwungen war, die fehlende Menge an elektrischer Energie im europäischen Ausland einzukaufen. So musste unter anderem Deutschland einige Gaskraftwerke, welche eigentlich wegen des Importstopps von Erdgas aus Russland, nicht am Netz sein durften, weiter betreiben - durch die Verbrennung von Erdgas wurden hohe Mengen an schädlichen Treibhausgasen emittiert.

In vielen Regionen erreichten die Niederschläge im Jahr 2022 nicht einmal 75 Prozent ihres normalen Wertes.

Laut den Berichten der EU-Kommission waren etwa 46 Prozent des EU-Agrargebietes fest im Würgegriff der Hitzewelle. Durch die harten Böden und die leeren Wasserspeicher fiel die Ernte geringer aus und die hohen Energiepreise konfrontierten die Landwirte mit steigenden Produktionskosten. In vielen Regionen erreichten die Niederschläge im Jahr 2022 nicht einmal 75 Prozent ihres normalen Wertes.

Droht ein weiterer Dürresommer 2023?

Bedingt durch ergiebige Regenfälle während der vergangenen Monate kann die Landwirtschaft in vielen Teilen von West- und Nordeuropa aufatmen. In einigen Regionen - im Osten Spaniens und auf den Balearen bis hin zu Mittel- und Süditalien - haben die Regenschauer bisher das Schlimmste verhütet. In den anderen Regionen, unter anderem in Südspanien sowie in Portugal, vor allem in Südfrankreich und in der norditalienischen Po-Ebene sind hohe Regendefizite gemeldet worden. Die Klimatologen befürchten, dass dort mit einer starken Wasserknappheit im kommenden Sommer 2023 zu rechnen ist.

Durch den extrem trockenen Winter sind die Wasserreserven südlich der Alpen und entlang des Mittelmeers sehr knapp. Die Niederschläge in der Po-Ebene haben sich um 60 Prozent verringert. Samantha Burgess, Vizedirektorin der C3S, meinte diesbezüglich im April 2023: „Da wir uns in Europa an eine Situation anpassen müssen, in der wir weniger Wasser zur Verfügung haben als in der Vergangenheit, müssen wir uns auf eine sehr schwierige Lage in einzelnen europäischen Regionen einstellen.“

Zwei der wichtigsten Getreideproduzenten in Südwesteuropa - Italien und Spanien - leiden bereits wie im Vorjahr unter der Dürre. Spanien befindet sich nach drei Jahren mit sehr geringen Niederschlägen und hohen Temperaturen in einer langfristigen Dürreperiode und die Wasserreserven in Andalusien sind nur noch zu 30 Prozent gefüllt. In Italien leidet derzeit der Gardasee sehr und weist einen extrem niedrigen Wasserpegel auf - derzeit 46 Zentimeter gegenüber 100 Zentimeter im Normalfall. Der Po ist ebenfalls stark von der Wasserknappheit betroffen, welche eine direkte Folge des Klimawandels ist. (3)

Die Dürre bleibt somit ein Dauerthema in Europa und sollte das Jahr 2023 in weiten Teilen der Europäischen Union wieder als sehr warmes Jahr in die Annalen eingehen, dann werden die Menschen in der Europäischen Union mit denselben Problemen wie die Menschen in den Entwicklungsländern konfrontiert sein - an sich keine rosigen Aussichten.

* Der Autor ist Prof. Dr.-Ing. i.R.

