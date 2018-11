Am Dienstag verteidigte Außenminister Jean Asselborn vor den bisher vereidigten Parlamentariern in der Chamber das Brexit-Abkommen. Das Schreckgespenst "No-Deal" ist aber nach wie vor nicht vom Tisch.

Der bestmögliche Deal

Jonathan PONCHON Am Dienstag verteidigte Außenminister Jean Asselborn vor den bisher vereidigten Parlamentariern und unter den Augend des britischen Botschafters das Brexit-Abkommen. Das Schreckgespenst "No-Deal" ist aber nach wie vor nicht vom Tisch. Kritik gab es von der Opposition zur Debattenführung im Parlament.

"Für diesen verrückten Brexit, ist es das beste Abkommen", lobte Außenminister Jean Asselborn (LSAP), das 585 Seiten lange Abkommen, dass die Loslösung des Vereinigten Königreichs von der Europäischen Union regelt. Über die Parteigrenzen hinweg gibt es Erleichterung ob des Entstehens eines solchen Abkommens. Falls das Abkommen vom Europäischen Rat am Sonntag in Brüssel abgesegnet wird und in der Folge auch vom britischen Unterhaus und dem europäischen Parlament wird der Brexit ab dem 29. März 2019 geordnet vonstattengehen.

Nordirland-Frage vorerst gelöst



Bis zum 31. Dezember 2020 soll es eine Übergangszeit geben. In dieser Zeit soll ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich verhandelt werden. Sollte dies in diesem Zeitraum nicht gelingen, sei es auch möglich, diese Frist zu verlängern, erklärte Asselborn den Parlamentariern. Laut dem diskutierten Abkommen verlässt das Vereinigte Königreich sämtliche europäische Institutionen am 29. März 2019 und bleibt aber ab dann Mitglied der Zollunion und des Binnenmarkts und nach wie vor auch der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs unterworfen. So muss London nach wie vor europäische Direktiven umsetzen, ohne jedoch ein Mitbestimmungsrecht zu behalten. Diese Regelung wurde vor allem wegen der sensiblen Nordirland-Frage gefunden. Unter allen Umständen wollten beide Verhandlungspartner eine harte Grenze zwischen Nordirland, das zum Vereinigten Königreich gehört, und der Republik Irland verhindern.



Asselborn konnte nicht auf alle Fragen antworten

Jean Asselborn erklärte, dass seine Mitarbeiter im Außenministerium noch mit der Auswertung des Abkommens beschäftigt seien. Gemeinsam mit den Parlamentariern hatte er nur wenige Tage, um das Dokument in aller Ausführlichkeit zu studieren. So fiel es ihm schwer auf einige Detailfragen zu antworten, die nicht in seinen Kompetenzbereich fallen. Grundsätzlich hielt er aber fest, dass das Vereinigte Königreich nicht wie ein sonstiger Drittstaat in Zukunft behandelt würde, sondern dass das Vereinigte Königreich nach wie vor ein privilegierter Partner der Europäischen Union bleiben soll.



Kritik über die Abwesenheit Bettels und über die Debattenführung



Während alle Redner dem Außenminister für seine Ausführungen dankten, gab es von allen Oppositionsvertretern starke Kritik darüber, dass es nicht Staatsminister Xavier Bettel (DP) war, der den Parlamentariern Rede und Antwort stand. Schließlich sei er es, der die Interessen Luxemburgs im Europäischen Rat vertrete und auch am Sonntag mit den anderen 26 EU-Staats- und Regierungschefs verhandele. Daraufhin konnte Asselborn nur lakonisch antworten, dass es ihm leid tue, dass er nur Außenminister sei, er jedoch den Premierminister über den Missmut der Volksvertreter informieren werde.



Kritik wurde auch darüber geäußert, dass es zu einem solch einem wichtigen Thema keine ordentliche Debatte gebe und das sogenannte Hearing auf die gleiche Art und Weise organisiert werde wie ein Austausch mit Nichtregierungsorganisationen. Josée Lorsché (Déi Gréng) und Alex Bodry (LSAP) wiesen darauf hin, dass diese Verfahrensform gewählt wurde, weil das Parlament noch nicht in seiner Gesamtheit zusammengesetzt ist und noch nicht die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse wiedergibt. Bodry merkte süffisant an, dass solche Verfahrenswege auch schon gängig waren als die CSV mehr zu sagen hatte. Wegen der aktuellen Regierungsbildung sind bisher nur 45 (statt wie in der Regel 60) vereidigt.







