Seit rund einer Woche sorgen die Proteste nach der Wahl in Belarus international für Schlagzeilen. Auch in Luxemburg soll diese Woche täglich gegen den weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert werden.

Demonstrationen gegen Lukaschenko: Protestwoche in Luxemburg geplant

Sarah CAMES Seit rund einer Woche sorgen die Proteste nach der Wahl in Belarus international für Schlagzeilen. Auch in Luxemburg soll diese Woche täglich gegen den weißrussischen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert werden.

(SC) - Nachdem es am Freitag und am Samstag auch in Luxemburg erste Proteste gegen den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko gegeben hat, wollen sich Unterstützer der Protestbewegung diese Woche über jeden Tag in der Hauptstadt treffen.

Treffpunkt zum ersten Termin ist am Montagabend um 18.15 Uhr am Hauptbahnhof. Von dort aus zieht der Protestzug in Richtung Rousegäertchen. Lali Maisuradze, Organisatorin der Protestaktionen, erklärte dem „Luxemburger Wort“, sie habe Hoffnung, dass sich diesmal etwas in dem Land bewegt. „Es ist das erste Mal in der modernen Geschichte Weißrusslands, dass so viele Leute auf die Straße gehen und sich gegen die Regierung erheben“, so die gebürtige Weißrussin, die seit mehreren Jahren in Luxemburg lebt.

Seitdem sich Lukaschenko nach der Präsidentschaftswahl vor rund einer Woche zum Sieger der Wahl erklärt hat, herrscht in Belarus der Ausnahmezustand. Nach offiziellen Angaben soll er rund 80 Prozent der Stimmen geholt haben - das Wahlergebnis wird jedoch sowohl den Demonstranten, als auch von unabhängigen Wahlbeobachtern infrage gestellt.

Die Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja und Präsident Alexander Lukaschenko. Foto: AFP

Die 37 Jahre alte Swetlana Tichanowskaja, Lukaschenkos Herausforderin, wird von vielen als wahre Gewinnerin der Wahl angesehen - sie hat sich kurz nach Ausbruch der Unruhen im EU-Nachbarland Litauen in Sicherheit gebracht. Lukaschenko steht bereits seit 26 Jahren ununterbrochen an der Spitze des Oststaates und gilt vielen als „letzter Diktator Europas“.

Lukaschenko geht in die Offensive - Protest auch in Luxemburg Demonstranten fordern den Rücktritt von Machthaber Alexander Lukaschenko in Belarus. Auch in Luxemburg gingen am Samstag Menschen auf die Straße, um gegen den "letzten Diktator Europas" zu protestieren.

Am Sonntag nahm Maisuradze in Den Haag an einem großen Protestzug mit rund 700 Teilnehmern teil - die breite internationale Unterstützung stimmt sie optimistisch. Auch bei den bisherigen Protestmärschen in Luxemburg waren Unterstützer aus mehreren Ländern dabei. Rund 80 Prozent waren Weißrussen, zu ihnen gesellten sich aber auch Letten, Kanadier, Franzosen und Russen. Am Samstag nahmen laut der Organisatorin rund 60 Leute am Umzug teil.

Maisuradze fällt es nicht leicht, in dieser Zeit von ihrer Familie, die noch in Belarus lebt, abgeschnitten zu sein. Ein Familienmitglied, das seit 20 Jahren bei der Polizei gearbeitet habe, habe angesichts der Ausschreitungen am Mittwoch gekündigt, um nicht gegen die eigenen Landsleute vorgehen zu müssen. „Das wichtigste ist jetzt, dass wir jeden Tag rausgehen, und unseren Stimmen Gehör verschaffen“, so die Weißrussin.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.