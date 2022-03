Rund 1.000 Personen forderten am Samstag in der Hauptstadt ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.

Politik 12

Ukrainekonflikt

Demonstranten setzen Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine

Maximilian RICHARD Rund 1.000 Personen forderten am Samstag in der Hauptstadt ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine.

Am Samstagnachmittag fand in der Hauptstadt zum wiederholten Mal eine Antikriegsdemonstration statt. Ersten Schätzungen zufolge zogen rund 1.000 Demonstranten vom Hauptbahnhof zur Place d'Armes, um ein Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu setzen.

12 Foto: Sibila Lind

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind Foto: Sibila Lind





Unterwegs ertönten immer wieder die Forderungen: „Stop Putin, stop War“ und „Save our Children“. Auf der Place d'Armes nahm die Kundgebung schließlich mit Reden in englischer und ukrainischer Sprache ein Ende.

Weitere Eindrücke der Demonstration folgen

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.