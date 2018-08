"Demokratie" will Listen zurückziehen

Schlussakkord oder nur vorläufiger Höhepunkt im Listenchaos um die politische Gruppierung "Demokratie"? Am Dienstagabend zog die Gruppe ihre Listen zurück. Der "Einsatz für eine gute Sache" sei gescheitert.

Die Mail ist kurz, aber prägnant. Unter dem Titel "Pressemitteilung" schreibt Sonja Holper für die Gruppierung "Demokratie": "Aufgrund der verfahrenen Situation und der Verunsicherung bei den Menschen tut es uns leid, Ihnen mitzuteilen, dass wir unsere Listen zurückziehen werden. Wir wollen nichts erzwingen und sehen damit unseren Einsatz für eine gute Sache als gescheitert an."

Vorangegangen war dem ein einigermaßen beispielloses Chaos um eine Spaltung in zwei verschiedene Initiativen und um Kandidatenlisten zu den anstehenden Chamberwahlen, auf denen offensichtlich Kandidaten standen, die gar keine waren.

Pressemitteilung vom Dienstagabend, 22.10 Uhr

Opgrond vun der verfuerener Situatioun an der Veronsecherung bei den Leit, deet et eis leed Iech matzedeelen dass mir eis Leschten zereck zeihen. Mir wellen naischt erzwengen an gesin domat eisen Asaatz fir eng gut Saach als gescheitert.

DEMOKRATIE

Sonja Holper