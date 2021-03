Demo für das Recht auf Wohnen in Luxemburg

(MaH) - Am Samstag hat die aus mehr als 20 Organisationen bestehende „Koalition Wunnrecht“ zu einer Demonstration in Luxemburg-Stadt aufgerufen. Dies im Rahmen einer europaweiten Aktion in mehr als 60 Städten.

In einer im Vorfeld der Demo verschickten Pressemitteilung wird beklagt, dass sich seit der ersten Protestaktion im Oktober 2020 die Situation auf dem luxemburgischen Immobilienmarkt noch weiter verschlimmert habe.

Zu den Forderungen des Bündnisses gehören unter anderem die Schaffung neuen Wohnraums, die Kontrolle der Mietpreise sowie der Kampf gegen die Immobilienspekulation.

12 Am Samstag wurde in Luxemburg für das Recht auf Wohnen demonstriert. Foto: Luc Deflorenne

