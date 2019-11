Die Rechtsanwältin Deidre du Bois geht für die Grünen in den Staatsrat. Am Mittwoch hat das Parlament grünes Licht gegeben.

Deidre du Bois neues Mitglied im Staatsrat

Danielle SCHUMACHER

Deidre du Bois wird neues Mitglied im Staatsrat. 49 der 55 anwesenden Abgeordneten haben am Mittwoch für die Anwältin gestimmt. Ihr Gegenkandidat Jean-Marc Cloos erhielt fünf Stimmen. Ein Wahlzettel blieb weiß.

Bei der Nominierungsprozedur für den Staatsrat hatte diesmal turnusgemäß die Regierung das Vorschlagsrecht. Gemäß dem Parteienproporz durften Déi Gréng einen Kandidaten vorschlagen.



Deidre Du Bois wurde 1971 in El Paso/Texas (USA) geboren, besitzt die amerikanische und luxemburgische Staatsbürgerschaft, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach ihrem Rechtsstudium an der Université Panthéon/Assas, Paris II wurde sie 1996 Anwältin in Luxemburg und 2001 Partnerin der Kanzlei Dupong, Krieps, Du Bois & Dias Videira. Du Bois bekleidete diverse Funktionen innerhalb der Anwaltskammer und ist Mitglied der Nationalen Beratungskommission für Menschenrechte und des nationalen beratenden Ethikausschusses für Bio- und Gesundheitswissenschaften.

Deidre du Bois ersetzt René Kollwelter, der am 14. September überraschend und mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt im Staatsrat eingereicht hatte. Der Sekundarschullehrer für Französisch und LSAP-Politiker der war 2005 von der LSAP genannt worden und hätte im Prinzip erst 2020 gehen müssen. Er gab gesundheitliche Gründe für seinen vorzeitigen Rücktritt an.



Demnächst muss noch ein Posten im Staatsrat besetzt werden, da das Mandat von Romain Nati ausgelaufen ist. Der Lungenfacharzt und Umweltmediziner war ebenfalls von der LSAP genannt worden. Der Generaldirektor des CHL hatte am 8. Oktober an seiner letzten Sitzung teilgenommen. LSAP-Fraktionschef Alex Bodry hat Interesse an dem freiwerdenden Posten bekundet.



Die Mitglieder des Staatsrats werden vom Großherzog ernannt, wobei abwechselnd die Regierung, das Parlament und der Staatsrat selbst Kandidaten vorschlagen, wobei der Parteienproporz allerdings stets berücksichtigt wird.