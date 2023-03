Bei ihrem Parteitag prangern Déi Lénk soziale und ökologische Missstände an und bringen sich als politische Alternative in Position.

Parteikongress

Déi Lénk zwischen Frust und Trotz

Marc SCHLAMMES Bei ihrem Parteitag prangern Déi Lénk soziale und ökologische Missstände an und bringen sich als politische Alternative in Position.

Hin- und hergerissen zwischen Frust und Trotz ist die Stimmung beim 20. Kongress von Déi Lénk, der unter dem Motto „Fir dass et de Leit besser geet“ steht.

Rund 100 Mitglieder und Militanten fanden sich am Samstag zum Parteitag im Casino syndical in Bonneweg ein. Foto: Gilles Kayser

„So kann es nicht weiter gehen“, stellt etwa Gary Diederich fest und weist auf „schlimmste Zukunftsperspektiven“ für die jüngeren Generationen hin, „die die bürgerlichen Parteien zu verantworten haben“. Ob beim Wohnungsbau, in der Klimapolitik und bei der Frage der sozialen Gerechtigkeit. „Das ist frustrierend“, so der Co-Parteileiter.

Nathalie Oberweis wird etwas später von einem bisweilen „undankbaren Job“ sprechen, in der Chamber gemeinsam mit Myriam Cecchetti gegen 58 Abgeordnete „systemische Opposition“ in einem „Männer dominierten Club“ zu praktizieren. In ihrer Rede hebt die Deputierte dann auch Momente der Genugtuung hervor: „Wir geben den Ton an“, unterstreicht sie mit Blick auf die Steuerfrage und zählt die Forderungen ihrer Partei auf: Anpassung der Steuertabelle, Schaffung einer Steuerklasse, Einführung einer Reichensteuer.

Es folgt der Seitenhieb auf die LSAP und deren „Wahlkampf-Maskottchen und Chef-Pöbler Dan Kersch“, die die soziale Gerechtigkeit im Wahljahr wieder entdecke. Rückblickend auf die Tripartite vom März 2022 und die „Index-Manipulation“ hätten Déi Lénk recht behalten, erinnert Oberweis an den Schulterschluss mit dem OGBL – die Sozialisten haben das Abkommen mit ihren Koalitionspartnern mitgetragen. „Wir standen auf der richtigen Seite und haben das Spiel gewonnen“, so das Fazit von Gary Diederich.

Beim Kongress dominiert die Kommunalpolitik; die Redner prangern soziale und ökologische Missstände in ihren Gemeinden an. Foto: Gilles Kayser

Ein Schwerpunktthema bei Jubiläumsparteitag ist die Wohnungsbaukrise, „die große Sozialkrise Luxemburgs“, bekräftigt Nathalie Oberweis, erinnert an das Sieben-Punkte-Sofort-Programm ihrer Partei, teilt Wohnungsbauminister Henri Kox (Déi Gréng) mit, dass dessen Mietgesetz zu Falle kommen müsse. An die Bürgermeister und Schöffenräte appelliert Gary Diederich, Farbe zu bekennen – ob sie den Wohnungsbau als Investitionsanlage verstehen oder als Grundrecht interpretieren würden.

Die „Schaumschlägerei“ der Piraten Nicht gut zu sprechen sind Déi Lénk auf die Piraten, weil diese eine Klage gegen sie eingereicht haben. Es geht um die Hauptstadt und die Mobilisierung der wahlberechtigten Ausländer. Mit ihrer Kampagne „notre ville, nos votes“ hätten Déi Lénk gegen Artikel 95 des Wahlgesetzes verstoßen. Dem hält am Samstag Guy Foetz entgegen, dass es seiner Partei darum gehe, die ausländischen Mitbürger zu mobilisieren. Aktuell haben sich lediglich zehn Prozent eingeschrieben. Den Piraten rät das Gemeinderatsmitglied deshalb, „sich selbst für mehr Demokratie einzusetzen und die Bürger vom Wählen zu überzeugen“, statt „in gewohnter Piraten-Manier nach Aufmerksamkeit zu lechzen und Schaumschlägerei zu betreiben“.

Mit Blick auf die Kommunalwahlen vom 11. Juni hält ein Kongressbeschluss fest, eine „aktive Sozialpolitik“ zu betreiben, „die auf bezahlbaren Wohnraum für alle setzt“. Die Resolution setzt allgemein auf eine „linke ökosozialistische Kommunalpolitik“; dazu gehört für Déi Lénk, dass man sich in einer Gemeinde „ohne Auto von einem Ort zum anderen bewegen“ kann und dass die Energieversorgung durch erneuerbare Quelle gewährleistet und die Energiepreise „nach sozialen und ökologischen Kriterien gestaffelt“ werden.

Déi Lénk wollen mitregieren, "wenn unsere Ideen der sozialen und ökologischen Veränderung angenommen werden", so Gary Diederich (M.). Links der Ex-Deputierte Marc Baum, rechts Co-Parteileiterin Carole Thoma. Foto: Gilles Kayser

„Kaltes Herz, tief gefrorenes Hirn“

Alles in allem hat der Kongress ein kommunales Kolorit – wobei die einzelnen Wortmeldungen sich darin gleichen, dass sie soziale und ökologische Missstände anprangern. Wie etwa in der Hauptstadt, wo David Wagner der blau-schwarzen Mehrheit attestiert, „ein kaltes Herz und ein tief gefrorenes Hirn“ zu haben, denn das Problem der Armut löse man nicht, indem man die Bettelei verbiete. Die Wortmeldungen offenbaren aber auch ein geografisches Defizit von Déi Lénk: Sie sind quasi ausschließlich in den urbanen Regionen verortet.

