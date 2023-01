Déi Lénk werfen der LSAP vor, im Schlafwandel über die Mietreform gestolpert zu sein und erst jetzt entdeckt zu haben, worum es geht. Das sei heuchlerisch.

Politik 2 Min.

Reform des Bail à loyer

Déi Lénk über eine schlafwandlerische LSAP im Wahlkampfmodus

Michèle GANTENBEIN Déi Lénk werfen der LSAP vor, im Schlafwandel über die Mietreform gestolpert zu sein und erst jetzt entdeckt zu haben, worum es geht. Das sei heuchlerisch.

Die politische Diskussion um die umstrittene Reform des Mietgesetzes geht in eine neue Runde. Am Dienstag melden sich Déi Lénk zu Wort und üben harsche Kritik an der LSAP. Die Oppositionspartei wirft den Sozialisten vor, „im Schlafwandel über den Reformentwurf gestolpert“ zu sein und jetzt erst entdeckt zu haben, dass „die im Oktober 2022 vorgestellten Änderungen am Entwurf es den Immobilieneigentümern doch tatsächlich erlauben, höhere Mieten zu verlangen, statt die Mieten zu drücken“.

„LSAP muss ihr soziales Profil wieder schärfen“

Déi Lénk bezeichnen die Haltung der LSAP als heuchlerisch und wittern dahinter taktische Manöver. „Wenn innerhalb der Regierung schwere Geschütze aufgefahren werden, dann weiß man, dass die nächsten Wahlen schon fast vor der Tür stehen und dass die LSAP ihr soziales Profil, das aufgrund von Regierungskompromissen mit der DP ganz stumpf geworden ist, wieder schärfen muss“, so Déi Lénk in einer Pressemitteilung.

Die Oppositionspartei weist darauf hin, dass der erste Gesetzentwurf bereits im Juli 2020 hinterlegt worden war und im Herbst die ersten kritischen Gutachten eingegangen sind, darunter das Gutachten der Chambre des salariés, die darauf hinwies, dass die Mieten von alten Wohnungen durch Erbschaft oder Schenkung massiv steigen könnten. Im Oktober 2022 reichte Henri Kox Änderungsanträge ein, unter anderem Anpassungen beim Berechnen des investierten Kapitals, die den Eigentümern - besonders von älteren Immobilien - dank eines neuen Koeffizienten erlauben, höhere Mieten zu verlangen als im ersten Entwurf.

Missbrauch der Wohnungskrise

Déi Lénk hatten den Richtungswechsel des Ministers scharf kritisiert und im November im Parlament die Regierung aufgefordert, die entsprechenden Textpassagen im Entwurf zu streichen. Die Motion wurde von allen im Parlament vertretenen Parteien, mit Ausnahme der Piraten, abgelehnt, also auch von der LSAP. Für Déi Lénk ist das der Beweis, dass die Sozialisten zu diesem Zeitpunkt noch mit den Änderungen am Entwurf einverstanden waren. Nun hat die sozialistische Partei ihre Meinung offenbar geändert und Déi Lénk werfen ihr vor, „die Wohnungskrise zu missbrauchen, um auf billige Art und Weise Wahlkampf zu machen“.

Angefangen hatte die Polemik um die Mietreform am 4. Januar 2023, als die LSAP-Abgeordnete Francine Closener morgens auf RTL Radio erklärte, ihre Partei habe ein Problem mit den Änderungen am geplanten Mietgesetz und werde das Gespräch mit dem Wohnungsbauminister suchen. Henri Kox zeigte sich über die Haltung der LSAP überrascht und meinte einen Tag später gegenüber RTL, die Koalitionspartner LSAP und DP hätten die Änderungsanträge bereits im Juli 2022 erhalten, um parteiintern darüber zu diskutieren. Im Oktober seien die Änderungen vom Kabinett angenommen worden.

Diese Vorschläge liegen immer noch auf dem Tisch. Die LSAP kann sich dafür im Parlament und im Kabinett einsetzen. Déi Lénk

Déi Lénk sind weder mit dem ersten noch dem zweiten Entwurf des Mietgesetzes einverstanden und fordern die Regierung jetzt auf, den Text zurückzuziehen. Bereits 2018 hätten Déi Lénk einen Gesetzesvorschlag eingereicht, mit einer Berechnung des investierten Kapitals, die für gerechte Mieten sorge. Auch schlägt die Oppositionspartei vor, die Mietgarantie auf eine Monatsmiete zu beschränken und die Maklergebühr dem Vermieter zuzuschreiben. „Diese Vorschläge liegen immer noch auf dem Tisch. Die LSAP kann sich dafür im Parlament und im Kabinett einsetzen“, so Déi Lénk.

