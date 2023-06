In Esch/Alzette verlieren die Linken zugunsten der LSAP ihren zweiten Sitz.

Gemeindewahlen

Déi Lénk kann nur in Schifflingen Akzente setzen

Ines KURSCHAT In Esch/Alzette verlieren die Linken zugunsten der LSAP ihren zweiten Sitz.

Déi Lénk haben bei diesen Gemeindewahlen keine größere Rolle gespielt. „Man muss es sagen, wie es ist: Es gibt in unserem Land einen Rechtsruck“, sagte Marc Baum, Schauspieler und Kandidat für Déi Lénk in Esch/Alzette. „Und es sind nicht die ADR, ich zähle mittlerweile auch die Piraten dazu.“ In der Minettemetropole kann die Linke einen Sitz halten, die zweite Spitzenkandidatin Line Wies schaffte den Einzug in den Gemeinderat nicht. Es sei nicht gelungen, „die Wähler zu fidelisieren“, so Marc Baum. Er führt den verlorenen zweiten Sitz gegenüber 2017 vor allem auf die Verluste der Linken bei den Listenstimmen zurück.

In Luxemburg-Stadt zieht Nathalie Oberweis mit 2.908 Stimmen (5,62, Stand 23:35) in den Gemeinderat ein, das heißt, die Linken verlieren einen Sitz.

In Differdingen gelang es Gary Diderich, einen Sitz für Déi Lénk mit 1.265 Stimmen zu erhaschen. Déi Lénk-Kandidatin Carole Thoma konnte in Düdelingen knapp den einzigen Sitz verteidigen, aber einen Zugewinn hat die Partei im Vergleich zu 2017 auch nicht erzielt. Erfreulich dagegen die Nachrichten aus Schifflingen: Dort erzielte Spitzenkandidat Aldin Civovic aus dem Stand fast zehn Prozent (9,81 Prozent).

In Petingen, wo sich die Partei Hoffnungen auf einen Sitz gemacht hatte, haben die Linken den Einzug mit unter wieder einmal nicht geschafft, dort sind die Überraschungssieger die Piraten, die drittstärkste Partei hinter der CSV und der LSAP wurden. (ik)

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.