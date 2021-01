In ihrer Neujahrsrede ging die Sprecherin von Déi Lénk, Carole Thoma, auf das vergangene Parlamentsjahr ein. Die Covid-Krise müsse zu einer politischen Zeitenwende führen.

Déi Lénk: Für eine solidarische Zukunft nach Corona

Für die Sprecherin von Déi Lénk, Carole Thoma, sind die Krisen, vor denen die Menschheit steht, einem Grundübel verschuldet. Die soziale, die ökologische und die sanitäre Krise sind im Endeffekt auf die Krise des Kapitalismus zurückzuführen.

Doch beim Neujahrsempfang am Donnerstag lies Thoma erst das vergangene Jahr Revue passieren. „Wenn 2020 für etwas gut war, dann um uns allen zu zeigen, welche Berufe wirklich unentbehrlich seien. Nicht die Spekulanten des Finanzplatzes, sondern die Menschen, die jeden Tag hart arbeiten“, so Thoma.

Personen, die im Gesundheits-, Transportbereich, im Einzelhandel und auf dem Bau arbeiten, würden oft nicht mehr als den Mindestlohn verdienen und nur wenig Anerkennung erhalten. Besonders wegen der Frauen und Grenzgänger sei das Gesundheitssystem nicht zusammengebrochen.

Konstruktive Oppositionspolitik

Auf politischer Ebene habe die Partei immer ihre Oppositionsrolle erfüllt. „Wir waren nie aus Prinzip gegen die Maßnahmen der Regierung, wir haben uns aber auch geweigert, das Spiel der nationalen Einheit mitzuspielen und alle Entscheidungen unkommentiert mitzutragen“, so die Sprecherin. Besonders im Herbst musste das Parlament unter hohem Zeitdruck arbeiten, da die Regierung sich nicht auf die zweite Welle vorbereitet habe.

Die Konsequenz davon sei gewesen, dass die Abgeordnetenkammer unter hohem Zeitdruck arbeiten musste. „Der Premierminister hatte den Nerv, der Chamber mit einem zweiten Notstand zu bedrohen“, blickt Thoma zurück.

Dies sei der Anfang einer Regierungsstrategie gewesen, die Fehler auf die anderen abzuwälzen. Die Individualisierung der Verantwortung könne man an Beispielen festmachen. Als die Infektionszahlen in den Alters- und Pflegeheimen steil anstiegen, schob die Regierung den einzelnen Betreibern die Schuld in die Schuhe.

„Nur nicht die zuständige Ministerin Cahen, die hätte universelle Regeln aufstellen können, sich jedoch geweigert hat“, erinnert die Sprecherin und fasst zusammen: „Diese Krise hat mehr den je gezeigt, wie liberale Politik aussieht. So viel wie möglich die Verantwortung vom Staat auf den Privatsektor und die Leute abzuwälzen. Liberale Politik ist im Grunde eine Non-Politik.“

Immer mehr Menschen würden feststellen, dass die sogenannte politische Mitte den heutigen Herausforderungen nicht mehr gewachsen sei. „Es ist die Politik von eben diesen Parteien, die zu den sozialen und ökologischen Krisen geführt haben. Ein Status quo, ein weiter so ist keine Möglichkeit“, so Thoma.

Krisen wie die des Coronavirus würden nicht mehr zur Ausnahme gehören, wenn die Gesellschaft so weiter machen würde wie bisher. Ein starkes Sozial- und Gesundheitssystem sei nötig und um dies und den benötigten ökologischen Wandel finanzieren zu können, solle man das Geld holen, wo es wirklich ist, bei den Reichen. „Glaubt mir, wenn wir alle monatlich unsere Steuern bezahlen, dann können Flavio Becca und Jeff Bezos das auch.“

