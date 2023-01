Korruptionsskandale, Interessenkonflikte, undurchsichtiger Umgang mit Steuergeldern - das alles geht auf Kosten des Vertrauens in die Politik. Die Grünen fordern mehr Transparenz.

Ruf nach mehr Transparenz

Déi Gréng: „Vertrauen in die Chamber nicht verspielen“

Simone MOLITOR Korruptionsskandale, Interessenkonflikte, undurchsichtiger Umgang mit Steuergeldern - das alles geht auf Kosten des Vertrauens in die Politik. Die Grünen fordern mehr Transparenz.

„Mehr Transparenz wagen, um das Vertrauen in die Chamber zu stärken“, fordern Déi Gréng. Der rezente Korruptionsskandal im EU-Parlament habe diese Notwendigkeit noch deutlicher gemacht. Das Vertrauen der Bürger in die Institutionen sei ein „wichtiger Grundpfeiler der Demokratie“ und ein „Garant der politischen Stabilität eines Landes“, beschrieb Grünen-Fraktionsvorsitzende Josée Lorsché bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Verbesserungsbedarf auf drei Ebenen

Unzureichende Einsicht in die politischen Prozesse würde zu Politikverdrossenheit führen und könnte sogar das Aufkommen rechtspopulistischer Strömungen bewirken, warnte sie. „Das Vertrauen in die Chamber und damit auch in die Abgeordneten darf nicht verspielt werden, indem bestimmte Prozesse blockiert werden. Die Transparenz muss gestärkt werden.“ Verbesserungsbedarf sehen die Grünen auf drei Ebenen: Öffentlichkeit der Kommissionssitzungen, Transparenz- und Lobbyregister sowie Offenlegung der wirtschaftlichen Interessen der Abgeordneten.

Es wäre wichtig, den Bürgern Einblick zu geben, was mit ihren Steuergeldern passiert. Josée Lorsché, Fraktionsvorsitzende der Grünen

„Was die Öffentlichkeit der Kommissionen anbelangt, so dürfen heute Mitarbeiter von Abgeordneten, die Berichterstatter eines Gesetzesprojektes sind, teilnehmen. Das ist eine erste Öffnung, die wir in dieser Legislatur erreicht haben. Das reicht aber nicht“, sagte die Fraktionsvorsitzende und begrüßte deshalb die Ankündigung von Chamberpräsident Fernand Etgen (DP), bestimmte Kommissionssitzungen künftig öffentlich zu übertragen. Wichtig wären den Grünen vor allem öffentliche Sitzungen der Budgetkontrollkommission, „um den Bürgern Einblick zu geben, was mit ihren Steuergeldern passiert“.

Kritik am Ausschussvorsitzenden Roy Reding

Politische Diskussionen bezüglich etwaiger Änderungen an der Geschäftsordnung des Parlaments müssten unterdessen zuerst in der Commission du Règlement geführt werden, bevor sie im Plenum debattiert und gestimmt werden. Laut Lorsché, selbst Mitglied, komme dieser Ausschuss jedoch nur selten zusammen, da sich deren Präsident Roy Reding (ADR) als wenig kollaborativ erweise und nicht oft in der Chamber anzutreffen sei. Ohne diese erste Etappe könnten jedoch keine Reformen auf den Weg gebracht werden, kritisierte die Grünen-Abgeordnete und erinnerte daran, dass der Präsident der Abgeordnetenkammer die Kompetenz habe, Tacheles zu reden und die Kommission einzuberufen.

Das Transparenzregister ist heute tatsächlich eher ein Gästebuch. Djuna Bernard, Co-Parteipräsidentin der Grünen

Transparenzregister erfüllt Kernaufgabe nicht

Djuna Bernard ihrerseits übte Kritik am Transparenzregister, das letztes Jahr eingeführt wurde. Auch dieses gehe nicht weit genug. „Da wir als Politiker nicht allwissend sind, ist der Austausch mit der Zivilgesellschaft, mit Interessenvertretern wichtig“, so die Co-Parteivorsitzende der Grünen. Dies dürfe auf keinen Fall im stillen Kämmerlein passieren. „Das war der Ursprungsgedanke des Transparenzregisters, aus dem eher - um aus einem rezenten Artikel zu zitieren - ein Gästebuch geworden ist“, beklagte Bernard.

Die Organisationen müssten sich eintragen, die Abgeordneten hingegen würden nicht in der Verantwortung stehen. Ersichtlich werde nicht, wer sich wann mit wem über welches Thema unterhalten habe. „Da muss nachgebessert werden, damit die Bürger besser nachvollziehen können, wie wir arbeiten und funktionieren.“ Im Sinne der Transparenz würden Déi Gréng bereits seit einem Jahr alle Informationen über ihre Treffen online veröffentlichen.

Mehr Einsicht in die Nebenverdienste der Parlamentarier

Mehr Transparenz verlangen die Grünen auch in puncto wirtschaftlicher Interessen und Nebeneinkünfte der Abgeordneten. Dies alles müsse genauer in der „Déclaration des intérêts financiers“ aufgeschlüsselt werden, besonders wenn es sich um hohe Summen von über 200.000 Euro handele. „Wir sind der Überzeugung, dass Interessenskonflikte vermieden werden können, wenn die Kontrolle der Öffentlichkeit gewährleistet ist“, unterstrich Bernard.

„Das ist unser Verständnis einer transparenten Politik. Das sind wir den Bürgern schuldig“, waren sich die beiden Grünen-Abgeordneten einig, die nun darauf hoffen, dass die baldige Einberufung einer entsprechenden Kommissionssitzung Bewegung in dieses Dossier bringen wird.

