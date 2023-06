Nach den erfolgreichen Kommunalwahlen 2017 müssen die Grünen nun herbe Verluste einstecken. Co-Fraktiosnchefin Josée Lorsché spricht von einer Anti-Stimmung.

Politik 3 Min.

Gemeindewahlen 2023

Déi Gréng verlieren fast überall an Zustimmung

Simone MOLITOR Nach den erfolgreichen Kommunalwahlen 2017 müssen die Grünen nun herbe Verluste einstecken. Co-Fraktiosnchefin Josée Lorsché spricht von einer Anti-Stimmung.

Sechs Abgeordnete hatten die Grünen für die Kommunalwahlen 2023 ins Rennen geschickt. Neben François Benoy (Luxemburg-Stadt), Josée Lorsché (Bettemburg), Semiray Ahmedova (Düdelingen) und Jessie Thill (Walferdingen) auch die beiden lokalpolitischen Neulinge Djuna Bernard (Mamer) und Charles Margue (Lintgen). Einige Bürgermeisterposten hatte man im Visier. Am Ende war die Enttäuschung in den meisten Gemeinden groß.



In vielen Kommunen müssen Déi Gréng Sitze abgeben, jeweils einen etwa in Sandweiler, in Mersch, in Contern, in Käerjeng, in Kayl, in Echternach, in Monnerich und in Roeser. In anderen Gemeinden wie Mondorf, Schifflingen, Grevenmacher, Bartringen, Diekirch, Steinfort, Düdelingen oder Remich bleiben die Grünen zwar stabil, was die Anzahl ihrer Mandate anbelangt, jedoch verlieren sie überall Prozentpunkte.

So wollen Déi Gréng die Klimakrise in den Kommunen meistern Zehn Prioritäten für zwei große Herausforderungen. So lässt sich die Gebrauchsanweisung der Grünen für ihre Gemeindepolitik resümieren.

Jessie Thill landet Achtungserfolg

Tatsächlich gibt es in den Reihen der Grünen nur wenige Gewinner. Eine von ihnen ist die Abgeordnete Jessie Thill, die mit 1.409 Stimmen (gegenüber 593 in 2017) in Walferdingen einen beachtlichen Erfolg landet. Walferdingen ist denn auch eine der einzigen Gemeinden, in denen Déi Gréng zulegen und sich einen weiteren Sitz sichern könne (jetzt drei).

Gespannt hatte man unterdessen nach Lintgen geblickt, wo sich Abgeordneter Charel Margue als Spitzenkandidat der Bürgerliste „Di nei Ekipp“ der Wahl stellte und am Ende 822 Stimmen zählte. Für den Bürgermeisterposten wird es wohl eng.

Es ist eine Anti-Stimmung entstanden, die sehr bedauerlich ist. Josée Lorsché, Fraktionspräsidentin der Grünen

In Mamer brachten es Déi Gréng auf 19,04 Prozent der Stimmen. 2017 waren es noch 26,21 Prozent, was sich jedoch nicht auf die Sitzzahl (drei) auswirkt. Co-Parteipräsidentin Djuna Bernard kann zufrieden sein: Sie wurde mit 1.501 Stimmen Erstgewählte auf der Grünen-Liste. Ebenfalls gewählt wurde ihr Mutter Mim Bernard. Laut Wahlgesetz muss eine der beiden auf ihr Mandat verzichten.

Bittere Niederlagen in Esch und in Differdingen

Schlechter erging es Co-Parteipräsident Meris Sehovic in Esch/Alzette. Dort schwirrten die Grünen regelrecht ab und fuhren eine bittere Niederlage ein: Nur auf 9,17 Prozent der Stimmen brachten sie es (2017 waren es 13,54 Prozent), was den Verlust eines Sitzes bedeutet. Gewählt wurden Meris Sehovic mit 1.658 Stimmen und Mandy Ragni mit 1.632.

Schlimmer noch sieht es in der Nachbargemeinde Differdingen aus. Dort mussten Déi Gréng wohl am meisten zitterten. Der Skandal um Roberto Traversini und die „Gaardenhaischen“-Affäre wurde der Partei um die beiden Spitzenkandidaten Paulo Aguiar und Manon Schütz letztlich zum Verhängnis. Die Grünen landen weit abgeschlagen hinter LSAP und CSV und erhalten nur noch 14,28 Prozent Zustimmung. Ihnen bleiben nur noch drei Sitze.

Am Sonntagmorgen konnten die Grünen noch lachen - hier François Benoy im Gespräch mit Sam Tanson - im Laufe des Abends folgte die Ernüchterung. Foto: Christophe Olinger

Voraussichtlich stabil in der Hauptstadt

In der Hauptstadt, wo Spitzenkandidat François Benoy Ambitionen auf den Bürgermeisterposten hatte oder es mit den Grünen zumindest zurück in die Koalition schaffen wollte, war die Stimmung verhalten. Um 23.00 Uhr, als 58 der 88 Büros ihre Listen ausgezählt hatten, lagen Déi Gréng bei knapp über 18 Prozent Zustimmung (und Benoy bei 6.100 Stimmen), womit sie ihre fünf Sitze behalten würden.

Die Junioren drängen auf den Bürgermeisterstuhl In der Stadt Luxemburg will die CSV mit Serge Wilmes als Bürgermeister das Ruder übernehmen. Dasselbe Ziel hat François Benoy mit den Grünen.

In Bettemburg wurde Fraktionschefin Josée Lorsché mit 1.612 Stimmen (rund 270 weniger als 2017) wiedergewählt. Gewählt wurde auch Nicolas Hirsch, sodass die Grünen ihre beiden Sitze verteidigen können.

„Schwierige Zeit für die Grünen“

Gegenüber dem „Luxemburger Wort“ äußerte sich Josée Lorsché am Sonntagabend enttäuscht über den Landestrend: „Viele Hoffnungen sind nicht erfüllt worden.“ Das schlechte Resultat auf Landesebene kann sie sich nicht erklären, meint aber mit einem Seufzen, dass es im Moment „eine schwierige Zeit für die Grünen“ wäre. „Einerseits ruft jeder nach mehr Umwelt- und Klimaschutz, und wenn wir dann politische Mandate haben und versuchen, die Ziele zu erreichen, werden wir abgestraft. Das ist ein Paradox“, bedauert die Co-Fraktionspräsidentin und spricht auch noch von den vielen böswilligen Kommentaren, mit denen ihre Partei zu kämpfen habe. „Es ist eine Anti-Stimmung entstanden, die sehr bedauerlich ist. Statt mit uns zu reden und Argumente vorzubringen, werden wir beschimpft.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.