Die Grünen lassen sich von Angriffen - auch aus der Koalition - nicht aus der Ruhe bringen und kämpfen unbeirrt weiter für grüne Werte.

Neujahrsempfang von Déi Gréng

„Resultate statt Parolen“

Michèle GANTENBEIN Die Grünen lassen sich von Angriffen - auch aus der Koalition - nicht aus der Ruhe bringen und kämpfen unbeirrt weiter für grüne Werte.

Déi Gréng stießen am Montagabend in der Rockhal auf Belval auf das Neue Jahr an und beschäftigten sich ausschließlich mit sich selbst. Kein Wort zu den rezenten verbalen Angriffen aus den Reihen der DP und LSAP. Kein Gegenangriff, weder gegen die Koalitionspartner noch gegen die Opposition. Stattdessen lautet das Credo: Bei sich bleiben, Ruhe bewahren und gelassen weiter für grüne Werte kämpfen.

Die beiden Co-Präsidenten Djuna Bernard und Meris Sehovic sowie Fraktionschefin Josée Lorsché erteilten den grünen Ministern gute Zensuren und erklärten den Parteimitgliedern und Sympathisanten, warum das Land nur mit den Grünen in eine bessere Zukunft geführt werden könne.

Josée Lorsché ging auf die Krise ein, mit der das Land im vergangenen Jahr zu kämpfen hatte. Sie sprach von Fehlentscheidungen der vergangenen Jahrzehnte, deren Auswirkungen nun spürbar würden. Als Beispiel nannte sie die Abhängigkeit von fossilen Energien oder noch „die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen, die nicht nur tiefgreifende Auswirkungen auf das Pflanzenreich hat, sondern auch einen negativen Impakt auf unsere Gesundheit“.

In den vergangenen neun Jahren haben wir Themen angepackt, die andere jahrzehntelang vernachlässigt haben. Meris Sehovic, Co-Präsident

Auch stellte Lorsché fest, dass der Reichtum sich immer mehr in den Händen einiger „happy few“ konzentriere und „immer mehr Menschen auf der Strecke bleiben“. Menschenrechtsverletzungen, die weltweiten Angriffe auf die Grundfreiheiten sowie die Verleugnung der Klimakrise, „um kurzsichtige ökonomische Interessen durchzusetzen“, seien Entwicklungen, „die uns auf lange Sicht einen hohen Preis kosten“.



„Wir stellen Fakten über Ideologie“

Meris Sehovic sieht die Grünen als die einzige Partei, die diesen Fehlentwicklungen entgegenwirken kann. In den vergangenen neun Jahren hätten die Grünen mit viel Leidenschaft und Mut Themen angepackt, „die andere jahrzehntelang vernachlässigt haben“. Dabei pflegten die Grünen einen unaufgeregten, transparenten, unpolemischen und sachinteressierten Politikstil, „der Ergebnisse vor Parolen und Fakten über Ideologie stellt“.

Ohne ein Wort über die vehemente Kritik - auch der Koalitionspartner - über das geplante Mietgesetz zu verlieren, lobte Co-Präsidentin Djuna Bernard die Wohnungsbaupolitik von Minister Henri Kox, der nach 17 Jahren Stillstand im Logement endlich für erschwingliche Wohnungen sorge und Mieter vor hohen Mieten schütze und deren Rechte stärke.

In der Lobesrede wurde kein Minister ausgelassen. Auch Umweltministerin Joëlle Welfring, die im Mai das Amt von Carole Dieschbourg übernommen hatte, durfte sich über den Applaus gefreut haben, als Djuna Bernard ihr attestierte, vom ersten Tag an mit großem Engagement und stoischer Ruhe und Gelassenheit schwierige Dossiers erfolgreich gemanagt zu haben. Sie habe die Klima- und Naturschutzziele im Blick behalten und parallel dazu die Prozeduren im Naturschutz vereinfacht und transparenter gestaltet.

Justiz- und Kulturministerin Sam Tanson durfte sich über Lob für die Reform des Jugendschutzgesetzes und das Patrimoine-Gesetz freuen, während Energieminister Claude Turmes bescheinigt wurde, an erster Front gegen die Energiekrise gekämpft und „in diesen schwierigen Zeiten für eine bezahlbare, sichere und saubere Energieversorgung“ gesorgt zu haben.

Es kann nicht sein, dass Patienten Behandlungen mehrfach über sich ergehen lassen müssen, weil die Dienste wegen der fehlenden Digitalisierung untereinander nicht vernetzt sind. Josée Lorsché, Fraktionschefin

„Haben noch viel vor“

Für die Zukunft haben die Grünen noch viel vor. „Auf uns kommen noch einige politische Kämpfe zu. Wir werden die Kämpfe konstruktiv, fair und mit großem Einsatz für unsere grünen Werte führen“, sagte Josée Lorsché. Einsetzen wolle man sich zum Beispiel für eine zukunftssichere und nachhaltige Landwirtschaft sowie für ein gut funktionierendes, patientenorientiertes Gesundheitssystem. Ein zentraler Schwachpunkt im aktuellen Gesundheitssystem sei die fehlende Digitalisierung, die dazu führe, „dass Patienten Behandlungen mehrfach über sich ergehen lassen müssen, weil die Dienste untereinander nicht vernetzt sind“, so Lorsché.

Einsetzen möchten Déi Gréng sich auch für einen transparenteren und offeneren Parlamentarismus. Mit dem Transparenzregister sei ein erster Schritt gemacht. Es sei aber zu zaghaft und nicht konsequent genug, fand Lorsché. Die Grünen haben sich intern einen Transparenz-Kalender auferlegt, um das Vertrauen der Bürger in die Institutionen und die Politik wiederherzustellen. Wichtig aber sei, dass alle Parlamentarier sich der Transparenz verschreiben und offenlegen, mit welchen Interessengruppen sie über welche Themen diskutieren.

Das Meistern der Energiekrise bezeichnete Josée Lorsché als kollektive Leistung, auf die man stolz sein könne. Mit Eigenverantwortung, Solidarität und mutigen politischen Entscheidungen könne man sehr viel leisten und erreichen. „Wir lassen uns auch als Europäer nicht auseinandertreiben oder gegeneinander ausspielen, auch wenn manche Kräfte versuchen, das zu erreichen.“

„Schnelle und positive Veränderungen sind möglich“

Meris Sehovic stellte fest, dass trotz der Herausforderungen und der schwierigen Momente schnelle und positive Veränderungen für die Bürger möglich seien, „wenn wir zusammenstehen, entschlossen handeln und uns gegenseitig unterstützen. Ob es um den Rechtsstaat geht oder die Demokratie, um die Energieversorgung oder unsere Sicherheit - wir Grünen arbeiten in zentralen Verantwortungsbereichen jeden Tag für den Schutz unserer freien Gesellschaft und um unser Land sicher durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Das machen wir mit Kompetenz und Leidenschaft“, sagte Sehovic.

Wir sind die einzigen, die garantieren können, dass all die positiven Veränderungen, die wir initiiert haben, bis zum Schluss weiter betrieben werden. Meris Sehovic, Co-Präsident

Allerdings ließen sich nicht alle Probleme in einer oder zwei Legislaturperioden lösen. Nicht überall könne man nur auf nationaler Ebene antworten und nicht immer sei eine positive Veränderung direkt sichtbar. „Aber wir Grünen haben in den vergangenen Jahren viel für die Zukunft, für den Zusammenhalt getan. Wir haben die längst überfällige Transition in den Bereichen Energie, Mobilität, Wohnungsbau und vielen anderen wichtigen Bereichen vorangetrieben.“ Nun gehe es im Superwahljahr 2023 darum, diese Transition weiterzuführen. „Wir sind die einzigen, die garantieren können, dass all die positiven Veränderungen, die wir initiiert haben, bis zum Schluss weiter betrieben werden. Das ist unser Auftrag.“



