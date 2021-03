Der digitale Grünen-Parteitag kreiselte um die Themen Klimakrise, Pandemie und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Déi Gréng: Parteitag schwankt zwischen Hoffnung und Sorgen

Morgan KUNTZMANN

Am Samstagmorgen standen beim Parteitag von Déi Gréng nicht nur die urgünen Themen Klima- und Umweltschutz im Mittelpunkt der Tagung. Die Folgen und der Ausweg aus der Pandemie sowie die Sicherung der gesellschaftlichen Kohäsion standen ebenfalls auf der Tagesordnung des hybriden Parteitags. So war eine gewisse Anzahl an Parteimitglieder am Veranstaltungsort anwesend. Die Mehrheit konnte jedoch die Tagung per Livestream mitverfolgen und über eine App die verschiedenen Tagesordnungspunkte abstimmen.

„Der Wohlstand einer Gesellschaft darf nicht nur am Wirtschaftswachstum gemessen werden. Wir müssen es hinkriegen, dass alle Menschen ein gutes Leben haben können. Zum Wohlstand gehört auch eine saubere Natur“, so Meris Sehovic, der an diesem Tag mit Djuna Bernard in ihrer Funktion als Co-Vorsitzende von der Parteibasis bestätigt wurden.

Die grüne Regierungsbeteiligung hätte dazu geführt, dass die Weichen zu einem Klima neutralen Land bis 2050 gestellt seien. „Unser langfristiges Ziel bleibt, über die Pandemie hinaus, die Klimakrise zu bekämpfen. Wir haben klare und ambitiöse Ziele“, so Bernard und fügte an: „Luxemburg hat in den letzten sieben Jahren einen Paradigmenwechsel vollführt.“

Dennoch bliebe die traurige Feststellung, dass Luxemburg trotz der Pandemie dieses Jahr seinen „Overshoot Day“, der Tag, an dem ein Land seinen Jahresanteil an natürlichen Ressourcen aufbraucht, bereits am 15. Februar hatte. „Deshalb brauchen wir eine starke grüne Partei“, kommentierte Djuna ihre Aussage.



Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhalts

„Grün ist nicht nur die Farbe des Naturschutzes, sondern auch die Farbe des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Verantwortung“, sagte Sehovic auf dem Parteitag. Auch wenn Déi Gréng sich für einen grundlegenden Wechsel in der Energiepolitk aussprechen, so dürfe diese Politik nicht die ärmeren Haushalte belasten.

„Wir tragen eine sozial-ökologische Verantwortung. Einkommensschwache Familien müssen unterstützt werden. Die die Umwelt belasten, sollen auch dafür bezahlen“, so Sehovic. Darüber hinaus machte Sehovic Andeutungen, wer die Folgekosten der Pandemie mittragen könnte. „Es müssen die mithelfen, die Krise zu stemmen, die während der Corona-Krise mehr Geld verdient haben. Beispielsweise Onlinehändler, die während der Pandemie ihr Netto-Einkommen fast verdoppelt haben.“

Raus aus der Pandemie

In einer anschließenden Diskussionsrunde der obersten Parteiriege bekamen die Zuschauer des digitalen Kongresses mit der grünen Fraktionsvorsitzenden Josée Lorsché, einen Einblick in die Parlamentsarbeit und durch die anwesenden Minister ebenfalls eine Einsicht in die Regierungsarbeit.

Josée Lorsché hob hervor, dass in Luxemburg, im Gegensatz zu anderen Ländern, das Parlament seit dem Ende des Notstands wieder in die Entscheidungen mit eingebunden werde. Am Anfang der Pandemie sei ein größeres Verständnis für die coronabedingten Einschränkungen vorhanden gewesen. „Es ist für die Menschen schwieriger die Corona-Maßnahmen zu akzeptieren. Die Menschen sind nicht gemacht um dauerhaft in ihren Freiheiten eingeschränkt zu sein“, so die Fraktionsvorsitzende. Lorsché blieb jedoch optimistisch, mithilfe von Schnelltests und Impfungen zeige sich ein Weg raus aus den Beschränkungen.

Corona-Maßnahmen bereiten Sorgen

„Solange die Grundfreiheiten nicht zurück sind, schlafe ich nicht gut“, kommentierte François Bausch in seiner Rolle als Vizepremier die Coronapolitik der Regierung. „Wir werden Aufarbeiten müssen, was wir gemacht haben und was das für den Einzelnen bedeutet.“

Die Corona-Zeit werde gesellschaftspolitische Kollateralschäden nach sich tragen. Dabei werde man als Regierung einen „offenen Geist“ haben müssen und Kritik akzeptieren müssen. Bausch betonte den Wert der Demokratie und der dranhängenden Grundrechte.

„Mir macht Angst, dass zur Pandemiebekämpfung in anderen Staaten Konzepte von autokratischen Regimes übernommen werden. Vielleicht sind diese Gegenmodelle kurzfristig erfolgreicher. Jedoch muss man noch immer abwägen zwischen Gesundheit, der Demokratie und die Menschenrechte. Wir müssen ein Gleichgewicht finden, sonst setzen wir die Gesellschaft als solches aufs Spiel“, betonte Bausch.

Bausch zeichnete jedoch, wie seine Parteikollegin Lorsché ein positives Bild der nahen Zukunft: „Lockdowns stammen aus dem Mittelalter, weil die Menschen sich nicht anders zu helfen wussten.

Wir müssen in den nächsten Monaten intelligente Lösungen bringen. Wie ich aus einem Artikel im Wort von Claude Muller entnehmen konnte, gibt es bereits Konzepte, wie die Anwendung von Schnelltests eine Rückkehr zu Normalität bedeuten könnte. Wir müssen sie nur noch anwenden.“

