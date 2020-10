Déi Gréng gaben am Montag ihre Ziele für das kommende parlamentarische Jahr bekannt.

Politik 2 Min.

Déi Gréng: "Müssen uns trauen, Schulden zu machen"

Morgan KUNTZMANN Déi Gréng gehen mit langfristigen Zielen in das neue parlamentarische Jahr und konzentrieren sich auf die Wohnungspolitik, den Denkmal- und den Klimaschutz.

Am Montagmorgen lud die Chamberfraktion von Déi Gréng zur Pressekonferenz im Kulturzentrum Drescherhaus in Dommeldingen. Der Ort wurde nicht ohne Hintergedanken gewählt: „Wie dieser Ort hat Luxemburg eine reiche kulturelle Vergangenheit, die erhaltenswert ist“, erklärte die Fraktionsvorsitzende Josée Lorsché bei der Vorstellung der Prioritäten ihrer Partei für die anstehende parlamentarische Rentrée.

Die vier grünen Abgeordneten stellten ihre Prioritäten für die neue Chamber-Session vor. Foto: Déi Gréng

Dabei lag der Fokus der Konferenz nicht auf die durch die Corona-Pandemie verursachten akuten Probleme der Gesellschaft, sondern auf den langfristigen Projekten. François Benoy gab die Begründung für diese Herangehensweise: „Wir dürfen nicht vergessen, dass das Artensterben, welches durch den Klimawandel verstärkt wird, maßgeblich zur Entstehung von Zoonosen (Infektionskrankheiten, die von Tier zu Mensch übertragbar sind, Anm.) beiträgt.“

Bertelsmann-Studie: Wie zukunftsfähig ist Luxemburg? Während Luxemburg in vielen Bereichen Punkten kann, bereitet die Gewässerqualität und die Schulbildung den Forschern Sorgen.

Der Budget-Berichterstatter sagte ergänzend: „Es ist wichtig, in der aktuellen Krise voranzugehen und nicht stehen zu bleiben. Wir müssen uns trauen, Schulden zu machen.“ Verglichen mit anderen Ländern habe Luxemburg eine bessere Ausgangssituation, eine niedrigere Staatsverschuldung und Arbeitslosenquote um die Krise zu meistern, so Lorsché.

„Mithilfe des Klimaschutzgesetzes gibt sich das Land ein Instrument, um bis 2050 klimaneutral zu werden“, so Benoy. Des Weiteren sollen die neuen Abfallgesetze, die Gemeinden und Produzenten in die Verantwortung ziehen, weniger Abfall zu produzieren. „Damit gehen wir einen wichtigen Schritt auf das langfristige Ziel der Null-Abfall-Gesellschaft zu“, erläutert Benoy.



Denkmalschutz 2.0

Die Wahl des Ortes für die Pressekonferenz erklärte sich mit dem Vorhaben der Kulturkommissionsvorsitzenden Djuna Bernard, den Denkmalschutz zu modernisieren. „Das aktuelle Gesetz stammt von 1983 und bedarf einer Reform“, so Bernard. Das neue Gesetz soll das Problem ganzheitlich angehen und den Menschen mehr Rechts- und Planungssicherheit geben. Ein Paradigmenwechsel stehe an.

Déi Lenk Kongress: Gegen den grünen Kapitalismus Für déi Lénk bleibt das kapitalistische Wirtschaftsmodell das Hauptproblem unserer Gesellschaft. Ohne Systemwechsel lassen sich die ökologischen und sozialen Probleme nicht lösen.

Man wolle weg von der bisherigen Herangehensweise, dass einzelne Gebäude geschützt seien, hin zu einer systematischeren Bestandsaufnahme. Die national schützenswerte Objekte sollen in allen Gemeinden systematisch inventarisiert und anschließend durch großherzogliche Reglemente geschützt werden.

„Wir müssen vorsorgend beim Denkmalschutz handeln, anstatt wie bisher langjährigen Rechtsstreit um Klassifizierungen zu führen. Davon profitieren alle, unser kulturelles Erbe und die Bauherren“, erläuterte Djuna Bernard.

Wohnungspolitik

Déi Gréng seien sich dem Ernst der Lage am Wohnmarkt bewusst. Auch bei diesem stehe ein Paradigmenwechsel an, so die Vorsitzende des Wohnausschusses Semiray Ahmedova. Ab 2021 sollen pro Jahr .000 erschwingliche Wohnungen geschaffen werden. Dieser neu geschaffene Wohnraum soll in öffentlicher Hand bleiben.

Ebenfalls soll die Reform des Mietvertrag-Gesetzes die Rechte der Mieter stärken. Die Neuregelung der Vermittlungsgebühr und der Mietgarantie werde die Mieter entlasten. Dazu sollen Wohngemeinschaften einen klareren rechtlichen rahmen erhalten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.