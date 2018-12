Die Grünen haben am Dienstagabend in der Abtei Neumünster dem Koalitionsvertrag und der Nominierung der fünf grünen Minister mit überragender Mehrheit zugestimmt.

Déi Gréng: Grünes Licht für Blau-Rot-Grün

Mit drei zusätzlichen Sitzen im Parlament sind die Grünen zweifelsohne die Gewinner der Parlamentswahlen. Sie stellen in den kommenden fünf Jahren fünf Minister und sind im Parlament mit neun Abgeordneten vertreten (vorher sechs).



Kein Wunder also, dass die Grünen bester Laune waren, als 217 Delegierte sich am Dienstagabend in der Abtei Neumünster trafen - damit der Kongress überhaupt beschlussfähig war, mussten 149 Delegierte anwesend sein. Die Landesversammlung - das höchste Gremium der Grünen - stimmte für den Koalitionsvertrag und erteilte auch der Ressortverteilung und den fünf künftigen Ministern ohne Gegenstimme eine Zusage - 213 Delegierte stimmten der neuen Regierung zu, zwei enthielten sich und zwei Delegierte gaben einen unausgefüllten Wahlzettel ab.



Fünf Minister, neun Abgeordnete



Die Minister der Grünen heißen Félix Braz (Justiz und Vizepremier), François Bausch (Mobilität, Infrastrukturen, Innere Sicherheit und Verteidigung), Carole Dieschbourg (Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima), Claude Turmes (Landesplanung und Energie) und Sam Tanson (Kultur und Wohnungsbau).

Im Parlament werden die Grünen mit neun Abgeordneten vertreten sein: Charles Margue, François Benoy, Carlo Back, Djuna Bernard (Zentrum), Josée Lorsché, Roberto Traversini, Marc Hansen (Süden), Stéphanie Empain (Norden) und Henri Kox (Osten). Josée Lorsché übernimmt den Fraktionsvorsitz.



Vier Abgeordnete wurden bereits am 30. Oktober vereidigt: François Benoy, Charles Margue, Josée Lorsché und Roberto Traversini. Die anderen werden am 6. Dezember im Parlament vereidigt, einen Tag nach der Vereidigung der Regierung.