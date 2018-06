Nach dem überraschenden Rückzug von Françoise Folmer präsentieren die Grünen im Norden einen neue Co-Spitzenkandidatin neben Claude Turmes: Die 34-jährige Stéphanie Empain soll neben dem designierten Staatssekretär antreten.

Déi Greng: Empain führt neben Turmes Nord-Liste an

Dier Wahlkomission der GRünen hat am Donnerstag einen neuen Listenenwurf für den Bezork Nord für die Wahlen im Oktober 2018 vorgelegt. An der Spitze steht neben dem bereits gesetzten Claude Turmes die 34-jährige Stéphanie Empain. Sie folgt auf Françoise Folmer, die sich am Dienstag auf dem außerordentliche Parteikongress überraschend zurückgezogen hatte.

Empain bedankte sich bei den Grünen im Norden für das Vertrauen. Sie sei sich sicher, dass Ökonomie und Ökologie sich nicht notwendigerweise ausschlössen, sondern sich im Gegenteil gegenseitig stärken könnten. Diese Vision einer Gesellschaft gelte es in den kommenden Monaten zu verteidigen.

Die weiteren Kandidaten (in alphabetischer Reihenfolge): Gérard Anzia, Betsy Aschman, Svenja Birchen, Giny Deltgen, Tanja Duprez, Fränk Thillen, Dan Wilmes.

Die Kandidatenlisten werden am 30. Juni vom Kongress definitiv verabschiedet.