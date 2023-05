Die Terminplanung für Debatten über Petitionen gestaltet sich schwierig. Hinzu kommt, dass Termine von politischer Seite öfter verschoben werden.

Petitionen: Debatten-Stau

Petenten müssen sich bis zur nächsten Regierung gedulden

Michèle GANTENBEIN Die Terminplanung für Debatten über Petitionen gestaltet sich schwierig. Hinzu kommt, dass Termine von politischer Seite öfter verschoben werden.

Im Parlament hat sich ein „Petitions-Debatten-Stau“ gebildet. Bürger, die mit ihrer Petition Erfolg hatten, müssen sich in Geduld üben und werden ihr Anliegen der nächsten Regierung unterbreiten müssen, „weil in dieser Legislatur kein Termin mehr zu finden sein wird“, so die Vorsitzende der Petitionenkommission, Nancy Kemp-Arendt (CSV), am Donnerstag auf LW-Nachfrage.

Das betrifft die Petition Nummer 2596 (10.809 Stimmen), die fordert, dass Ledige weniger Steuern zahlen sollen, die Petition Nummer 2620 (5.235 Unterschriften) über die Abschaffung der Steuerklasse 1a, die Petition Nummer 2639 gegen das Verbrennerverbot ab 2035 und die Petition Nummer 2601 (4.720 Unterschriften), die fordert, dass ein Elternteil gesetzlich weniger Stunden im Durchschnitt arbeiten darf, um sich um die Kinder zu kümmern, und dass der Staat für die Arbeitszeitreduzierung finanziell aufkommt.

Alle Petitionen, die in den kommenden Tagen und Wochen das Quorum von 4.500 Unterschriften erreichen, werden erst nach den Wahlen unter der neuen Regierung debattiert werden. Nancy Kemp-Arendt, Vorsitzende des Petitionenausschusses

Laut Nancy Kemp-Arendt haben die Autoren der ersten drei Petitionen sich für eine Anhörung unter der neuen Regierung ausgesprochen, „weil sie sich in der laufenden Legislatur wenig Erfolg versprechen“. „Alle Petitionen, die in den kommenden Tagen und Wochen das Quorum von 4.500 Unterschriften erreichen, werden aller Voraussicht nach ebenfalls erst nach den Wahlen unter der neuen Regierung debattiert werden“, so die Ausschussvorsitzende. Man habe sich darauf geeinigt, in der heißen Wahlkampfphase nach der Sommerpause keine Debatten mehr stattfinden zu lassen. Es bleiben also nur noch die Monate bis zur Sommerpause.

Termine werden immer wieder verschoben

Doch selbst mit älteren Petitionen, für die es bereits einen Anhörungstermin gab, gibt es Probleme. So sei die Anhörung über die Petition Nummer 2489, die einen multidisziplinären und unabhängigen Untersuchungsausschuss fordert, der das Krisenmanagement der Regierung zur Corona-Pandemie unter die Lupe nehmen soll, auf Antrag von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) vom 7. auf den 15. Juni 2023, verschoben worden. Verschoben worden sei seitens des Parlaments auch die Debatte über die Petition Nummer 2519 über das Treibjagdverbot. Sie soll am 14. Juni 2023 stattfinden.

Ob es zur Debatte über die Petition 2540 mit Arbeitsminister Georges Engel und Sozialversicherungsminister Claude Haagen (bei de LSAP) kommen wird, ist unklar. Der für den 10. Mai 2023 anberaumte Termin wurde Nancy Kemp-Arendt zufolge zwei Wochen vorher auf Antrag des Vorsitzenden der parlamentarischen Beschäftigungskommission, Dan Kersch (LSAP), auf den 17. Mai 2023 verschoben.

Dieser Termin aber habe dem Autor der Petition nicht gepasst, sodass unklar sei, ob die Debatte überhaupt noch vor der Sommerpause stattfinden könne. Die Petition fordert das Heraufsetzen des Congé pour raisons familiales von zwölf Tagen pro Elternteil bis zum vierten Lebensjahr des Kindes auf zwölf Tage pro Jahr bis zum 13. Lebensalter.

