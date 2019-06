Le reflux actuel du discours politique fournit une opportunité de restaurer les interrogations éthiques.

De la politique à l'éthique

Gaston CARRE

Une association française de défense des animaux, L214, a dénoncé, vidéo à l'appui, une pratique d'expérimentation consistant à introduire un «hublot» dans le flanc de vaches, perforation permettant d'observer le processus de digestion au plus près de l'estomac. L'indignation que ces images ont suscitée tout au long de la semaine dernière indique l'attention pointilleuse qui en France comme au Luxembourg et ailleurs est portée à la cause animale. Mais avant d'évoquer cette pratique des «hublots», c'est cette attention qu'il convient d'observer, le contexte idéologique dans lequel elle se déploie et les enseignements qu'elle porte quant à la sensibilité collective.



En France est à l'oeuvre une donne politique foncièrement nouvelle, exaspérée par la présidence d'Emmanuel Macron et confirmée par les élections européennes, une donne dont l'exploration ne fait que commencer, tant sont vertigineuses les perspectives qu'elle inaugure. Ce que l'on peut saisir, d'ores et déjà, c'est l'effacement à la fois de la gauche et de la droite, mais ce que l'on peut pressentir, par-delà, c'est un repli de la politique en soi, comme discours sinon comme pratique, et l'espace que ce repli ouvre, pour le meilleur et pour le pire, à l'expression de tout ce que la politique échoue à relever – la hantise écologiste, les revendications féministes, les affirmations minoritaires. La politique s'est tue et dans le silence qui dès lors s'instaure s'offre à la société, par la voie des nouveaux médias notamment – pour le meilleur et pour le pire – la possibilité de faire entendre tout ce que la politique n'a pas su ou voulu écouter.

La cause animale peut, a priori, compter au nombre de ces opportunités et véhiculer l'expression d'une volonté ou d'un besoin de retour à l'essentiel, qui dans un autre registre – assistance à la procréation ou à la «fin de vie» – donnent pareillement corps à un recentrement sur cet essentiel que l'on peut, grosso modo, ranger à l'enseigne de l'éthique. Cependant il faut à la collectivité du courage pour assumer l'effacement du politique, et il lui faut du discernement pour lui substituer des interrogations éthiques qui fussent dignes de ce nom.



L'affaire des vaches à «hublot» peut fournir un exemple du discernement ainsi exigé. Certes, cette affaire est choquante, les images nous sont odieuses, à nous tous, insistons-y pour prévenir une nouvelle attaque de la meute, et nous tous éprouvons un malaise profond à la vue de ces animaux perforés, de l'«inhumanité » du traitement ainsi infligé. Mais…



Mais il faut interroger ce qui le fonde, ce malaise, sonder ses ressorts et sa part d'ombre. Il apparaîtra alors que c'est notre propre inconséquence, pour ne pas dire notre hypocrisie qui nous indispose, car il y a un extrême pharisaïsme dans l'attitude qui consiste tout à la fois à fustiger la dégradation de l'animal en «objet» et, par ailleurs, à consommer cet animal dans sa chair, en sa pure matérialité, en «objet» donc.



L'opportunité est donnée, répétons-le, d'un retour à l'éthique dans l'espace dégagé par le reflux du politique. Si du moins cette éthique n'est pas encombrée d'inconséquente sensiblerie ou, plus généralement, de concessions à ce «politiquement correct» qui précisément est le symptôme du reflux signalé à l'instant.