David Wagner: Migration immer noch von Bedeutung

Morgan KUNTZMANN Für den Chamber-Abgeordneten von Déi Lénk wurde dem Thema Migration während der Corona-Pandemie nicht genügend Rechnung getragen.

Für David Wagner hat die Pandemie die bereits vorher bestehenden Sozialprobleme nur verstärkt. Diese kämen seit Jahren immer wieder in den politischen Fokus, wurden aber nie ganzheitlich angegangen: „Essenzielle Fragen werden angesprochen, aber nicht in den Mittelpunkt gestellt“, so der Abgeordnete.

„Die Politiker müssen raus aus den Slogans mit neumodischen Wörtern, die von jeder Substanz entleert sind“, fordert der Abgeordnete von Déi Lénk. Ein äußerst wichtig politisches Thema sei in Luxemburg der Pandemie zum Opfer gefallen: Migration.

Auch wenn die meisten Bewohner Luxemburgs beim Thema Migration eher an das Mittelmeer und an die EU-Migrationspolitik denken, so gibt es David Wagner nach auch im Großherzogtum Nachholbedarf.

„Es gibt beispielsweise viele Brasilianer und Kapverdier, die bereits mehr als zehn Jahre in Luxemburg ohne Aufenthaltsgenehmigung leben und arbeiten.“ Diese würden in den meisten Fällen als Reinigungskräfte oder im Horesca-Bereich schwarzarbeiten. Wie in anderen Bereichen bestand das Problem bereits seit Jahren und wurde durch Corona verstärkt, aber trotzdem nicht beachtet.

„Kellner und Reinigungskräfte verlieren aktuell reihenweise ihre Arbeit. Durch Ihren irregulären Aufenthalt sind sie auch nicht sozial abgesichert“, so Wagner. Da sie nicht aus asylberechtigten Ländern stammen, sei es schwierig für sie, einen Flüchtlingsstatus zu erlangen. „Wir sollten uns die Frage stellen, ob nicht genau jetzt die Gelegenheit ist, diesen Menschen den Aufenthalt zu genehmigen.“

Schon im Juni hatte Wagner eine parlamentarische Frage gestellt, nachdem er erfahren hatte, dass der Ausländerverein ASTI in weniger als zwei Monaten 214 Menschen mit Lebensmittelhilfe für insgesamt 20 000 Euro versorgt hatte.

Langfristige Lösungen nötig

Bereits in der Vergangenheit hatten Nicolas Schmit (LSAP) als Beschäftigungs- und Immigrationsminister und Luc Frieden (CSV) als Justizminister auf „One shot“- Regularisierungen zurückgegriffen. Für eine zeitlich begrenzte Zeit galt vor allem das Prinzip „Regularisierung durch Arbeit“. Bisherigen Schwarzarbeitern sollte somit eine Perspektive gegeben werden.

Der Abgeordnete bemängelt, dass in Luxemburg auf ein Gesetz verzichtet werde, das sowohl Prozedur als auch Kriterien für solche Fälle festlegen würde. „Es kann nicht sein, dass Organisationen und Privatleute diesen Menschen aushelfen müssen. Der Staat muss seine Verantwortung übernehmen“, fordert David Wagner. „One shot“- Regularisierungen sind aber keine dauerhafte Lösung.“

