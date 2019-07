Am Dienstag hatte es im Parlament noch mit ein Eklat gegeben. Am Mittwoch standen dann Premier Bettel, Polizeiminister Bausch und Justizminister Braz den Abgeordneten fast fünf Stunden lang Rede und Antwort zum Thema Datenschutz.

Datenschutzdebatte im Parlament

Danielle SCHUMACHER Am Dienstag hatte es im Parlament noch mit ein Eklat gegeben. Am Mittwoch standen dann Premier Bettel, Polizeiminister Bausch und Justizminister Braz den Abgeordneten fast fünf Stunden lang Rede und Antwort zum Thema Datenschutz.

Am Dienstag hatte die Opposition den Plenarsaal noch unter heftigen Protest verlassen, weil man sich beim Thema Datenschutz nicht über die Tagesordnung einigen konnte. Am Mittwoch kam es in der Chamber dann doch zur großen Debatte: Unterstützt von Premierminister Xavier Bettel (DP) stellten sich der Minister für die Innere Sicherheit, François Bausch (Déi Gréng) und Justizminister Felix Braz (Déi Gréng) den Fragen der Abgeordneten. Die drei Minister betonten mehrfach, dass sie in der Datenschutzdebatte auf Transparenz setzen und den Parlamentariern daher jederzeit für weitere Fraen zur Verfügung stehen.



Fast fünf Stunden lang wurde hauptsächlich über die Datenbanken bei der Polizei und der Justiz diskutiert. Die Debatte verlief zunächst sehr sachlich. Denn im Grunde waren sich Minister und Abgeordnete weitestgehend einig, zumindest in der Sache. Die beiden Datenschutzgesetz vom 1. August 2018 reichen nicht aus, um den Schutz aller Daten optimal zu garantieren, deshalb muss nachgebessert werden, so der Tenor.



Minister Bausch räumte in seiner Intervention zunächst ein, dass es bei der Polizei in der Tat noch Probleme mit dem Datenschutz gibt, dass seit dem Inkrafttreten des Datenschutzgesetzes vom 1. August 2018 aber schon viel passiert sei. Er bat denn auch um Verständnis, dass die legale Grundlage noch nicht vollständig umgesetzt werden konnte. Bausch erinnerte noch einmal daran, dass er die Generalinspektion der Polizei und die Datenschutzkommission mit einer Bestandsaufnahme befasst hat und dass die beiden Berichte noch in diesem Herbst vorgestellt werden sollen.



Bausch will sich nicht unter Zeitdruck setzen lassen



Er selbst ist der Ansicht, dass die Zentraldatei der Polizei zwar durch das Datenschutzgesetz abgesichert ist, das dies aber nicht ausreicht. Deshalb plädierte er erneut für eine separates Gesetz. "Das Dossier ist sehr komplex, aber wir müssen Nägel mit Köpfen machen", so Minister Bausch. Und eben wegen der Komplexität will sich Bausch nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Es sei unmöglich den Entwurf, wie von der CSV verlangt, bis zum Herbst vorzulegen. Zudem will er die Berichte der Generalinspektion der Polizei und der Datenschutzkommission abwarten, bevor er sich ans Werk macht. Ihm ist es vor allem wichtig, "dass endlich Ruhe in die hitzige Debatte einkehrt", damit man das Problem frei von Polemik und in aller Sachlichkeit angehen kann.



Auch sein Kollege aus dem Justizressort, Felix Braz, bedauerte, dass die Debatte, seit bekannt geworden war, dass die Staatsanwaltschaft bei einem Einstellungsgespräch auf Einträge aus ihrer Datenbank zurückgegriffen hatte, nicht frei von Polemik war. Wie Bausch wiederholte auch Braz seine Aussagen, die er vor zwei Wochen vor den Ausschüssen für Justiz und Innere Sicherheit bereits gemacht hatte: Es gibt kein geheimes Strafregister und die Ju-Cha genannte Datenbank der Justiz verfügt über eine gesetzliche Grundlage.



Wie Bausch betonte auch Felix Braz, dass die Justiz die Umsetzung des Datenschutzgesetzes zwar in Angriff genommen hat, dass die Arbeiten aber langwierig sind, und daher noch nicht abgeschlossen werden konnten.



Für Braz sind die Einträge in der Ju-Cha-Bank unverzichtbar. Eine ordentliche Arbeit der Justiz ist allein auf Basis des Strafregisters nicht denkbar, erklärte Braz. Auch die Speicherung der Daten über einen längeren Zeitraum hält er für vertretbar: "Man kann nicht alles sofort wieder löschen, sonst können nur Täter überführt werden, die man auf frischer Tat ertappt."

Das Problem Ausführungsbestimmungen

Nach den Ausführungen der beiden Minister hatte zunächst die Opposition das Wort. Für die CSV stellt Gilles Roth zunächst fest, "dass in diesem Dossiers niemand ohne Fehler ist". Damit griff er die Aussage von Alex Bodry (LSAP) auf, der nach der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Justiz und Innere Sicherheit für ein "kollektives mea culpa" plädiert hatte. Allerdings sei schon seit Jahren gewusst, dass die gesetzliche Grundlage für die Datenbanken "auf wackeligen Füßen" stehe, so Roth weiter.



Das eigenliche Problem sieht der CSV-Abgeordnte allerdings weniger beim "allgemeine gesetzlichen Rahmen, als vielmehr bei den Ausführungsbestimmungen".







