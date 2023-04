Datenlücken in Dreiborn

Weder die Polizeibehörden noch die Ministerien sollen Daten darüber haben, wie oft Drogen in Dreiborn beschlagnahmt werden.

Ines KURSCHAT Weder die Polizeibehörden noch die Ministerien sollen Daten darüber haben, wie oft Drogen in Dreiborn beschlagnahmt werden.

Sie halten ihre Betreuer oft in Atem und sorgten in den vergangenen Jahren öfter für Schlagzeilen: Jugendliche des geschlossenen Erziehungsheims in Dreiborn. Gleich drei kürzlich beantwortete parlamentarische Anfragen hatte die Einrichtung respektive den Jugendschutz zum Gegenstand.

Rund 43 Prozent der 2022 in der Unisec untergebrachten Jugendlichen waren Luxemburger, rund ein Drittel stammten aus einem anderen EU-Land und ein Viertel aus einem Drittstaat außerhalb der EU. Bei sieben Prozent ist die Herkunft nicht bekannt.

Der Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher hatte in seinem Tätigkeitsbericht von 2022 Daten zur Aufenthaltsdauer veröffentlicht: Demnach waren zehn Jugendliche bis zu einem Monat, jeweils elf bis zu zwei und bis zu drei Monaten und ein Jugendlicher länger als ein halbes Jahr geschlossen untergebracht.



Straffälligkeit nicht zwangsläufig Grund für Unisec-Aufenthalt

Die Mehrheit von ihnen war vor ihrer Einweisung bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten, wobei das nicht zwangsläufig der Grund für ihre Unterbringung in der gesicherten Anstalt war. Den genauen Prozentsatz kann das informatische System der Justizautoritäten nicht berechnen.

Auch auf andere Teilfragen des ADR-Abgeordneten Fred Keup zu der zum staatlichen Erziehungsheim Dreiborn (CSEE) zählenden Unisec blieben Erziehungsminister Claude Meisch (DP) und Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) neue Antworten schuldig, genauer, verwiesen sie auf vorherige Antworten: So habe die Polizei in der Unisec seit 2017 bis zu den Tumulten im Frühjahr und Sommer 2022, wo Beamte von Jugendlichen gewaltsam angegriffen wurden, zweimal intervenieren müssen.

Zu Drogenfunden und -beschlagnahmungen in den Erziehungsheimen fehlen Daten: Die polizeilichen Datenbanken erlaubten es nicht, exklusiv nach Einsätzen in der Unisec oder im offenen Teil von Dreiborn zu suchen.

Fluchtursachen bekannt, Fluchthäufigkeit aber nicht

Zur Heimflucht können die Ministerien ebenfalls keine präzisen Angaben machen, da die Polizei darüber keine Zahlen führe. Niemand also kann sagen, wie oft Jugendliche ausbüxen. Das Ministerium unterscheidet in seiner Antwort in zwei Sorten Flucht: Jugendliche, die für einige Tage fortlaufen, weil sie aufgrund familiärer oder persönlicher Probleme unter Druck stehen. Diese kommen meist freiwillig nach wenigen Tagen zurück.

Die anderen laufen für längere Zeit fort und gedenken nicht zurückzukommen. Etwa, weil sie sich nicht im Heimalltag einfügen können oder wollen. Teils handelt es sich um Jugendliche, die nicht aus Luxemburg stammen und die ohnehin vorhatten, in ein anderes Land weiterzureisen. Dieser Fluchtgrund sei selten, so das Ministerium, das schreibt, „über die Häufigkeit von Heimflucht führt das CSEE keine Statistiken“.

Dezentralisierung bei gleichzeitigem Ausbau

In einer weiteren Antwort an die CSV-Abgeordneten Octavie Modert, Leon Gloden und Max Hengel schreiben die zuständigen Ministerien, die Pläne, das staatliche Erziehungsheim in Dreiborn zu dezentralisieren und zu verkleinern, bestünden weiterhin. So soll in kleineren Gruppen intensiver gearbeitet werden können. Bisher ist die Erziehungsanstalt CSEE auf drei Standorte verteilt: auf Dreiborn, Bourglinster und auf Schrassig, wobei in letzteren verhaltensauffällige Mädchen und junge Frauen betreut werden.

Parallel arbeitet das Erziehungsministerium an einem Aus- und Umbau der geschlossenen Abteilung Unisec, die renoviert werden soll. Langfristig soll auf demselben Standort eine regelrechte Jugendhaftanstalt gebaut werden, „die den Forderungen der UN-Kinderrechtskonvention entspricht“, heißt es aus dem Justizministerium auf Nachfrage.

