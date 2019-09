Der Parlamentsausschuss für innere Sicherheit hatte gestern Minister François Bausch zu Besuch. Nach zwei Stunden Sitzung war niemand zufrieden.

Datenbanken: Aufklärung vertagt

Annette WELSCH Der Parlamentsausschuss für innere Sicherheit hatte gestern Minister François Bausch zu Besuch. Nach zwei Stunden Sitzung war niemand zufrieden.

Der Minister war sauer, die Abgeordneten der Opposition empört und die Abgeordneten der Mehrheitsparteien vertrösten: Es wird schon alles ganz transparent aufgeklärt werden. Am Montag kam der Ausschuss für innere Sicherheit und Verteidigung zusammen und der zuständige Minister François Bausch (Déi Gréng) hatte beantragt, Rede und Antwort stehen zu können. Nicht zuletzt, weil die Funde weiterer Datenbanken für Schlagzeilen gesorgt hatten. Zu Wort kam er kaum, der Ausschuss war mehr mit sich selber beschäftigt, beklagte er sich im Nachhinein.

Zwei Punkte standen am Montag auf der Tagesordnung: Die CSV hatte im August beantragt, einen gemeinsame Ausschusssitzung mit der Justizkommission einzuberufen, um über die Fälle der "contrôle des antécédents" zu sprechen. Gemeint sind die Datenbanken über Lebensereignisse, die nicht im Strafregister auftauchen, aber bei Personaleinstellungen auf Arbeitsstellen, wo mit sensiblen Daten gearbeitet wird, eine Rolle spielen können.



Schlussendlich wurde der Antrag der Oppositionspolitiker, einen Spezialausschuss zu den Datenbanken einzusetzen von den Abgeordneten der Mehrheitsparteien abgeblockt. Genau wie der Antrag der Piraten, den ehemaligen Polizeiminister Etienne Schneider (LSAP) in die Kommission einzubestellen. Die CSV, die Linken und die Piraten waren empört.

"Der aktuelle Minister soll Rede und Antwort stehen", erklärte dagegen Dan Biancalana (LSAP). Er stellte in Aussicht, dass die Diskussion über die "antecedents" in einer nächsten Sitzung am Mittwoch weitergeführt werde und wies Vorwürfe einer Informationspolitik mit "Salamitaktik" von sich: "Heute wurden die Diskussionen in aller Transparent begonnen über das, was es an Datenbanken alles noch gibt." Auch Eugène Berger (DP) konnte die Aufregung nicht nachvollziehen. "Wichtig ist, dass wir zusammen - Parlament, Regierung, Verwaltungen - Lösungen finden und ich erwarte, dass die Opposition dabei konstruktiv mitarbeitet. In welcher Form werden wir sicher noch finden."

Marc Baum (Déi Lénk) bedauerte, dass es nicht möglich war, eine Spezialkommission einzusetzen. Es habe ihn auch schockiert, dass der Minister offen sagte, dass es noch viele Register gebe, aber die Opposition in all den Wochen keine Antwort darauf bekam, wie viele Register und welche es denn nun gebe. "Das war ein Auftritt, der nicht für den Minister sprach." Er hofft nun, dass es möglich sein wird in einer der ersten Sitzungen des Parlaments mit allen Abgeordneten eine Lösung zu finden, in welcher Form die Aufklärungsarbeit stattfinden kann. Marc Goergen (Piraten) fragte sich derweil: "Sie lehnen alles ab, was wollen sie verstecken?"

Auch Gilles Roth (CSV) beklagte sich: "Ich bin erstaunt, dass der Antrag der CSV, endlich Klarheit zu bekommen, endlich ein Inventar aller Datenbanken zu machen und eine Spezialkommission einzusetzen abgelehnt wurde." Es ist der Moment gekommen, nicht mehr Katz und Maus zu spielen, sondern endlich ein Inventar zu machen von allen Datenbanken, die es bei der Polizei und der Justiz gibt und man prüfe, wie weit diese den gesetzlichen Bestimmungen von 2018 entsprechen oder nicht. "Wenn nachgebessert werden muss, muss nachgebessert werden, und zwar schnell. Es kann nicht sein, dass die Regierung außerhalb des Parlaments Transparenz und Zusammenarbeit verspricht und wenn es darum geht, es parlamentarisch in die richtigen Bahnen zu lenken, ein Rückzieher gemacht wird." Man habe jedenfalls nichts in Erfahrung bringen können.

Bausch fand die Sitzung dagegen "befremdlich": "Ich habe beantragt, in die Sitzung kommen zu können, bekam aber nicht viel Fragen gestellt, weil die Chamber eine Stunde mit sich selber und ihrer Tagesordnung beschäftigt war. Mir ist egal, was für eine Kommission eingesetzt wird. Ich will in der Sache weiterkommen und daran arbeite ich mit meinen Leuten fleißig. Bis Weihnachten werden Nägel mit Köpfen gemacht."

Die Kontrolle der "antécédents", die er den Abgeordneten erklären wollte, betreffe Personen, die sich auf bestimmte Posten bewerben, wie am Flughafen oder in anderen Institutionen. "Es gibt zehn solcher Bereiche, wo aufgrund einer gesetzlichen Basis kontrolliert wird, ob die Person kein Sicherheitsrisiko darstellt. Ich will, dass die Rechtslage besser wird, weil sie nicht so ist, wie sie sein soll. Da muss das Parlament aber mitarbeiten."



Den Vorwurf der Salamitaktik wies er von sich. "Erstens bin ich komplett unbelastet, weil ich noch kein Jahr als Minister zuständig bin, zweitens ist mir Datenschutz wichtig und drittens hat die Polizei Anweisung alle Informationen auf den Tisch zu legen." Seinen Informationen nach werde die Datenschutzkommission diese Woche ihren Bericht vorstellen, den Bausch übrigens selber in Auftrag gegeben habe und dessen Kritikpunkte eins zu eins umgesetzt würden.

"Wir haben in der Polizei auch Analysen über den Sommer gemacht, die sich womöglich auch mit der Datenschutzkommission überschneiden und Ende Oktober kommt noch der Bericht der Generalinspektion der Polizei. Ich hätte gerne, dass die Polizei für die Sicherheit des Landes arbeitet und dabei Rechtssicherheit herrscht.

Auf die drei neu aufgetauchten Karteien angesprochen, sagte Bausch: "Die Polizei hat viele Karteien - ich hoffe sogar, dass sie eine über Drogenmissbrauch hat, denn diese Informationen brauchen wir, wenn wir die Kriminalität am Bahnhof bekämpfen wollen. Es kommt ja nicht darauf an, dass und wie viele Karteien da sind, sondern was darin steht, wie lange sie behalten werden, wer Zugang hat und wie wir mit den Informationen umgehen." wie wir damit umgehen. Alle Karteien fallen unter das Gesetz von 2018 und es wird sicher noch andere Karteien geben, wo die rechtliche Basis nicht so ist, wie sei sein müsste.