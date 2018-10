Die Präsidentin der Asti, Laura Zuccoli, fordert von der nächsten Regierung eine klare und proaktive Politik zur Steuerung des Zusammenlebens.

Das Zusammenleben begleiten und fördern

(DS) - Die luxemburgische Gesellschaft zeichnet sich durch ihre außergewöhnlich hohe Anzahl an Bürgern aus allen Kontinenten aus. Die Präsidentin der Asti, Laura Zuccoli, will dies als Chance verstanden wissen. Damit das Zusammenleben auch in Zukunft möglichst reibungslos klappt, fordert sie in unserer Serie "Mein Wunsch an die nächste Regierung" ein kohärentes Konzept, das nicht paternalistisch, sondern partizipativ organisiert ist. Luxemburger wie auch Nicht-Luxemburger müssen sich gleichermaßen daran beteiligen können, meint sie. Besonders wichtig ist Laura Zuccoli, dass die nächste Regierung das Integrationsgesetz mit dem Contrat d'Accueil et d'Intégration fundamental überarbeitet.