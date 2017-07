+++ Uruguay startet am Dienstag den staatlich organisierten Marihuana-Verkauf: Registrierte Nutzer sollen landesweit maximal zehn Gramm pro Woche in ausgewählten Apotheken erwerben dürfen. Der Anbau wird vom Staat kontrolliert. Das Gramm Marihuana kostet in den Apotheken 1,30 Dollar - billiger als beim illegalen Dealer.

+++ Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt Prinz William und Herzogin Kate mit gemeinsamen Mittagessen ...