Heute heißt es Farbe bekennen. Die Deputierten sollen sich in der Landesplanung der Frage stellen, ob Luxemburg ein jährliches Wachstum von 10 000 Arbeitsplätzen und 14 000 Einwohnern verkraften kann.

Politik 2 Min.

Das Wachstumsgespenst am Krautmarkt

Marc SCHLAMMES Heute heißt es Farbe bekennen. Die Deputierten sollen sich in der Landesplanung der Frage stellen, ob Luxemburg ein jährliches Wachstum von 10 000 Arbeitsplätzen und 14 000 Einwohnern verkraften kann.

Was für das Volk gilt, muss auch für die Volksvertreter gelten: bei der Ausrichtung der Landesplanung mitreden dürfen. Mit seiner Kampagne „Eist Land zesumme gestalten“ konnte Nachhaltigkeitsminister François Bausch (Déi Gréng) rund 500 Bürger überzeugen, sich in regionalen und thematischen Arbeitsgruppen an der Neufassung des Programme directeur, das gewissermaßen die Gebrauchsanweisung für die Landesplanung ist, zu beteiligen.



Die unendliche PAG-Geschichte

Heute nun dürfen sich die Abgeordneten diesem ebenso facettenreichen wie komplexen Thema widmen – nachdem der ursprüngliche Termin der Debatte vom 28. Februar abgesagt worden war. Nimmt man den Fragekatalog zum Maßstab, steht ein langer Nachmittag am Krautmarkt bevor. Ein Blick in die Gemeinden offenbart jedoch, dass sich die Politiker sehr schwer tun mit angemessenen Antworten zur Landesplanung. So ist Innenminister Dan Kersch gezwungen, die Frist zur Überarbeitung der allgemeinen Bebauungspläne (PAG) ein weiteres Mal nach hinten zu verschieben, weil 64 der 102 Gemeinden ihren PAG nicht an die Bestimmungen des kommunalen Flächennutzungsgesetzes angepasst haben.



Kommunale Interessen, nationale Interessen



In der heutigen Debatte sind die Abgeordneten nun aufgefordert, zu erörtern, ob und inwieweit Änderungen an den Bebauungsplänen auf ihre landesplanerische Verträglichkeit überprüft werden müssen. Für die Kommunalpolitiker unter den Abgeordneten gehen die Antworten auf eine Reihe anderer Fragen ebenfalls mit einem Spagat zwischen kommunalem und nationalem Interesse einher, Beispiel Verknüpfung von territorialer Entwicklung und Gemeindefinanzen, Beispiel Niederlassungspolitik, Beispiel Reform der Grundsteuer.

Nachhaltigkeitsminister François Bausch seinerseits dürfte der Umgang mit zwei Fragen besonders interessieren: die Wachstumsfrage und die Frage nach den Instrumenten, die dem Ressortminister zur Verfügung stehen. Im Zuge des 2016 initiierten Prozesses rund um das qualitative Wachstum sollen die Abgeordneten Farbe bekennen, ob Luxemburg langfristig eine jährliche Zunahme von 10 000 Arbeitsstellen und von 14 000 Einwohnern verträgt – und wenn ja, wie dieses Wachstum gesteuert werden soll. Welchem demografischen Druck Luxemburg ausgesetzt ist, hatte Bausch Ende Januar im parlamentarischen Nachhaltigkeitsausschuss veranschaulicht: „Wuchs die Bevölkerung im 19. Jahrhundert innerhalb von 87 Jahren um 100 000 Einwohner und im 20. Jahrhundert binnen 36 Jahren, sind es jetzt nur noch sieben Jahre.“



Landesplanung: "Komplett übertrieben"

Wie schnell in puncto Wachstum das Wunschdenken von der Wirklichkeit eingeholt beziehungsweise überholt wurde, belegt das Integrative Landesplanungs- und Entwicklungskonzept (IVL), das der damalige Innenminister Michel Wolter (CSV) vor 15 Jahren vorgelegt hatte. Im Einwohnerszenario wurden biszum Ende des Jahrzehnts 136 000 Grenzgänger und 561 000 Einwohner prognostiziert; das Pendlerszenario erwartete 511 000 Einwohner und 168 000 „frontaliers“.



Der lange Schatten des IVL



Soll diese wachstumslastige Wirklichkeit in geordneten Bahnen kanalisiert werden, braucht es einen starken rechtlichen Rahmen – den der Nachhaltigkeitsminister bisweilen vermisst, wie er im September 2017 in einem Interview mit dem „Luxemburger Wort“ eingestand: „Landesplanung ist eine extrem wichtige Kompetenz, die in andere Politikfelder eingreift, ohne jedoch über das dafür erforderliche Grundrecht zu verfügen. Im alltäglichen Geschäft ist das ein großes Handicap, weil man dadurch stets vom guten Willen der anderen Minister und der Gemeinden abhängt. Deren rasche Umsetzung von Vorhaben ist zwar nachvollziehbar. Nur ist dies nicht zwangsläufig vereinbar mit den Kriterien der Landesplanung.“;

Folglich plädiert der Minister dafür, der Landesplanung einen verfassungsrechtlichen Rang zuzugestehen. Und die Abgeordneten? Unabhängig davon, welche Antwort sie für diese Frage parat haben, ein Hauch von Vorwahlkampf wird durch das Kammerplenum am Krautmarkt wehen, wenn sich die Deputierten dem in jüngerer Vergangenheit schon mehrmals heiß diskutierten Wachstumsthema widmen.