Das Virus bittet die Chamber wieder zum Tanz

Morgan KUNTZMANN Die Abgeordneten der Chamber stimmen über eine Verlängerung des Covid-Gesetzes ab - Teilöffnung der Gastronomiebetriebe in Aussicht.

Das „Hammer-und-Tanz“-Konzept stammt aus der Pandemieforschung: Nach drastischen Maßnahmen wie Kontaktsperren zu Beginn − dem Hammer − folge eine Phase mit einer schrittweisen Rückkehr zu normalen Verhaltensweisen. Am Donnerstag wird über das neue Covid-Gesetz, welches die Maßnahmen bis zum 25. April verlängert, in der Chamber abgestimmt. Das Gesetz stellt Lockerungen in Aussicht: Bars- und Restaurantterrassen könnten ab dem 7. April unter bestimmten Auflagen wieder öffnen:

So dürfen maximal zwei Personen an einem Tisch zusammen sitzen, wenn sie aus verschiedenen Haushalten stammen.

zusammen sitzen, wenn sie aus verschiedenen Haushalten stammen. Die Begrenzung entfällt bei Gästen aus einem Haushalt.

Die Gäste müssen Getränke und Speisen im Sitzen konsumieren , die Maske dürfen sie nur am Tisch sitzend abnehmen.

, die Maske dürfen sie nur am Tisch sitzend abnehmen. Dazu kommt ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den Tischen . Der Innenbereich soll indes weiter geschlossen bleiben.

. Der Innenbereich soll indes weiter geschlossen bleiben. Bei den von der Regierung angedachten Öffnungszeiten der Terrassen von 6 bis 18 Uhr zeigt sich bereits Dissens.

Die ADR teilte am Mittwoch per Pressemitteilung mit, einen Änderungsantrag gestellt zu haben. In diesem fordert die Oppositionspartei, die Öffnungszeiten der Terrassen auf 21 Uhr zu erweitern. „Das Aufbleiben der Terrassen bis 21 Uhr würde den Menschen noch immer die Möglichkeit geben, vor der Ausgangssperre zu Hause zu sein“, so die ADR.

Dem vorausgegangen war eine Absage der Abgeordneten zur Verpflichtung, dass die Gäste der Außenbereiche von Cafés und Restaurants ihre Kontaktdaten zur Verfolgung hinterlassen müssen. Der Passus wurde auf Wunsch der zuständigen parlamentarischen Kommission, die sich am Montag mit dem Entwurf befasst hat, gestrichen. Die Parlamentarier waren der Ansicht, dass es sinnvoller sei, eine solche Kundenregistrierung erst bei einer allgemeinen Horeca-Öffnung einzuführen und die Bedingungen präzise im Gesetzestext zu formulieren.

Kritische Töne

Die Commission consultative des droits de l’homme (CCDH) wirft in ihrem Gutachten zum Gesetzestext die Frage auf, auf welchen konkreten Kriterien die Rücknahme von Corona-Beschränkungen basieren.

Die Menschenrechtskommission erinnerte in diesem Zusammenhang an die Bedeutung von Transparenz, Vorhersehbarkeit und Konsistenz von Maßnahmen und Entscheidungen der Regierung. Die CCDH stellt in ihrem Gutachten auch fest, dass nach Aussage einiger Akteure des Horeca-Sektors diese Öffnung ihnen nicht erlaube, genügend Einnahmen zu erzielen. Nur die Gastronomiebetriebe, die eine ausreichend große Terrasse haben, werden aus wirtschaftlicher Sicht von der Öffnung profitieren können. Außerdem hänge dies stark von den Wetterbedingungen ab.

Daher kommt die Menschenrechtskommission zu dem Schluss, dass die Wirkung dieser Maßnahme wahrscheinlich nur „symbolisch“ sein wird. Darüber hinaus stellt die Menschenrechtskommission die Bedingungen dieser Öffnung infrage. Weder im Satzungskommentar noch in der Begründung des Gesetzestextes werde der Grund für die Beschränkung der Öffnung von Terrassen zwischen 6 und 18 Uhr erläutert.

CSV fordert Analyse zu Corona-Cluster

Zur Debatte wird ebenfalls die Motion des Abgeordneten Michel Wolters (CSV) stehen. Dieser fordert eine unabhängige Untersuchung zu den Infektionsclustern und den damit verbundenen 40 Covid-19-Todesfällen der letzten Wochen in den Seniorenheimen von Niederkorn, Kayl und Rodange.

