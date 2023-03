Begrüßenswert, teuer, Gießkannenprinzip - die Reaktionen der Parteien fallen gemischt aus. Eine Gemeinsamkeit: Die Regierung gehe nicht weit genug.

Reaktionen aus der Politik

Das sagt die Opposition über das Tripartite-Abkommen

Florian JAVEL Begrüßenswert, teuer, Gießkannenprinzip - die Reaktionen der Parteien fallen gemischt aus. Eine Gemeinsamkeit: Die Regierung gehe nicht weit genug.

Nach acht Verhandlungsstunden hat die Tripartite-Runde am Freitagabend ein gemeinsames Abkommen abgesegnet. In der Tripartite-Spezialkommission am Montagmorgen im Parlament war es nun an der Opposition, sich zu dem Abkommen zu äußern. Das „Luxemburger Wort“ hat bei den Oppositionsvertretern nachgefragt.

Gilles Roth (CSV): „Die Bürger haben die Maßnahmen vorfinanziert“

Den Bürgern muss reiner Wein eingeschenkt werden, sagt Gilles Roth: Die Steuertabelle soll nicht um viereinhalb Tranchen angepasst werden, sondern ab 2024 nur um zweieinhalb. Foto: Chris Karaba

Gilles Roth (CSV) begrüßt grundsätzlich das Abkommen. Es sei gut, dass der Index-Mechanismus wieder normalisiert werde. Die steuerlichen Maßnahmen zur finanziellen Entlastung der Bürger würden ebenso in die richtige Richtung gehen - allerdings gibt der CSV-Abgeordnete etwas zu bedenken: „Aufgrund der kalten Progression und der dadurch steigenden Staatseinnahmen haben die Bürger zwischen 2,2 und 2,4 Milliarden Euro selbst vorfinanziert - und kriegen nur 240 Millionen zurück.“

Zudem werde den Menschen fälschlicherweise vermittelt, die Steuertabelle solle um viereinhalb Index-Tranchen angepasst werden, was allerdings technisch nicht der Fall sei. „Die Anpassung der Steuertabelle um zwei Tranchen, die dieses Jahr fällig werden, werden in Form eines Steuerkredits ausbezahlt. Dieser läuft Ende des Jahres aus. Die Tabelle wird also nur um zweieinhalb Tranchen angepasst“, gibt Roth zu bedenken.

Wichtig sei es hier, den Menschen „reinen Wein einzuschenken“. Es könne nicht die Rede von einer „Mogelpackung“ sein, allerdings würden die Bürger noch sehen, was die teilweise Anpassung der Steuertabelle konkret für sie bedeuten werde, so Roth.

Fernand Kartheiser (ADR): „Es hat der Respekt vor den demokratischen Institutionen gefehlt“

„Man merkt, es ist gerade Wahljahr“, kommentiert Fernand Kartheiser (ADR) die Resultate der Tripartite. Die Lösung, die von Regierung und Sozialpartnern gefunden wurde, sei gut - aber teuer. Letztlich könnte das „Wahlgeschenk“ der Tripartite immer noch nach hinten losgehen. „Wir hoffen als ADR, dass dieses Geschenk nach den Wahlen nicht anhand von Steuererhöhungen zurückbezahlt werden muss“, zeigt sich Kartheiser besorgt.

Dass das Index-System erhalten bleibe und die Steuertabelle an die Inflation angepasst werde, finde die ADR zudem zwar gut, allerdings würden Steuerfragen unter die Zuständigkeit der Chamber fallen - und sollten nicht Thema einer Tripartite sein. „Es hat der Respekt vor den demokratischen Institutionen gefehlt. Ein solches Thema gehört im Parlament diskutiert“, kritisiert der Sprecher der ADR.

Man merkt, es ist gerade Wahljahr. Fernand Kartheiser (ADR)

Die Verlängerung des Energiepreisdeckels beschreibt Kartheiser allerdings als reine „Symptombekämpfung“: „Wir gleichen die Inflation anhand von Staatskosten aus.“ Bekämpfe die Regierung nicht bald die Ursachen, so werde die Inflation weiter und weiter steigen. Und das auf Kosten eines Budgets, das mit einer begrenzten Verschuldungskapazität von 30 Prozent des BIP auskommen muss.

Die Tripartite: bloßes Kriseninstrument oder eine Bühne, um strukturelle Probleme anzusprechen? Sven Clement möchte keine Vermischung. Foto. Gerry Huberty

Sven Clement (Piratepartei): „Dem Tripartite-Abkommen fehlt der rote Faden“

Dem Tripartite-Abkommen fehlt ein roter Faden, analysiert Sven Clement (Piratepartei). „Jede Maßnahme macht individuell Sinn, keine von ihnen ist allerdings einem großen Ganzen untergeordnet.“ Das hat einen bestimmten Grund, fügt Clement hinzu: „Die Regierung hat einen Briefumschlag mit 500 Millionen Euro auf den Tisch gelegt und den Gewerkschaften einfach gesagt: Schaut, dass ihr damit klarkommt, wie ihr das Geld verteilt“ - eine vonseiten der Regierung „clevere“ Verhandlungstaktik, die jedoch nicht zielführend sei. Vor allem bereut Clement, dass strukturelle Probleme nicht von der Tripartite-Runde angepackt wurden. Zum dritten Mal sei diese innerhalb eines Jahres zusammenkommen, „da müsste man sich wenigstens der grundlegenden Probleme bewusst sein“, so Clement.

Die Regierung hat einen Briefumschlag mit 500 Millionen Euro auf den Tisch gelegt und den Gewerkschaften einfach gesagt: Schaut, dass ihr damit klarkommt, wie ihr das Geld verteilt. Sven Clement (Piratepartei)

Warum aber gerade Maßnahmen hinsichtlich des Wohnungsbaus im Rahmen der Tripartite entschieden wurden, kann sich der Piraten-Abgeordnete nicht erklären. Das Thema Logement sei eine „zweite Krise“, deren man sich gezielt widmen müsse, statt „ein Pflaster darauf zu kleben“. Denn die Tripartite sei in erster Linie ein Kriseninstrument - eine Vermischung von strukturellen und krisenbezogenen Problemen im Rahmen der Tripartite sei vor allem der „saloppen Verhandlungsführung der Regierung“ geschuldet.

In Bezug auf die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation wünscht sich Clement nun eine Debatte über die Maßnahme. Der Index sei keine soziale Maßnahme, Steuermaßnahmen hingegen schon - wodurch nicht erklärbar sei, dass hohe Gehälter ebenso von einer Inflationsbereinigung der Steuertabelle profitieren.

Myriam Cecchetti (Déi Lénk): „Die Regierung geht nicht weit genug“

Die Gewerkschaften haben „ein gutes Spiel“ hinter sich, sagt Myriam Cecchetti (Déi Lénk). Dass die Verhandlungen nur acht Stunden gedauert haben, sei ein positives Zeichen, dass die drei Parteien schnell auf einen gemeinsamen Nenner kommen konnten. Obwohl Déi Lénk den Großteil der Maßnahmen des Tripartite-Abkommens begrüßen, gilt für Cecchetti immer noch die Devise: Die Regierung geht nicht weit genug. Die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation sei eine „wichtige Kleinigkeit“, doch werden damit keine strukturellen Probleme gelöst. Es müsse auf der Stelle eine Steuerreform her, bei der die Regierung „das Geld holen muss, wo es zu finden ist“.

Schon wieder: Die Regierung geht mit ihren Maßnahmen nicht weit genug, sagt Myriam Cecchetti (Déi Lénk). Foto: Gerry Huberty

Das wäre allerdings auch innerhalb des Tripartite-Abkommens bereits möglich gewesen. Denn statt allen Betrieben unter die Arme zu greifen, hätte die Regierung gezielt denen helfen sollen, die es nötig haben. „So hätten wir uns das Geld sparen können“, so Cecchetti. Statt selektiven Maßnahmen habe sich die Regierung wieder dazu entschieden, ihrem Gießkannenprinzip treu zu bleiben.

Prinzipiell habe die Tripartite das gemacht, was sie machen musste, findet Checchetti, allerdings hätten strukturelle Fragen verdient, Eingang in die Gespräche der Tripartite-Runde zu finden.

