„Das ist ein ganz komisches Gefühl“

Jana Degrott ist Luxemburgerin, Ratsmitglied in Steinsel, Nachwuchs-Politikerin der DP – und musste sich dennoch Sätze anhören wie „Geh zurück in dein Land“. Mit LW-Reportern spricht sie über Rassismus im Alltag – und was sie mit der Stiftung der Obamas zu tun hat.