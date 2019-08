Die Konvention der Psychotherapeuten mit der CNS wird erstmals der Minister per Verordnung regeln. Die Versicherten sollten genau hinschauen, was ihnen an Leistungen schlussendlich gewährt wird.

Das Primat der Politik

Annette WELSCH

Zum ersten Mal seit der Gesundheitsreform, die 2011 in Kraft trat, macht der Sozialminister bei den Verhandlungen mit den Psychotherapeuten von der Regelung Gebrauch, eine Konvention mit einem „Prestataire“ des Gesundheitssektors durch eine großherzogliche Verordnung einseitig zu regeln. Das Gesetz gibt ihm das Recht dazu, im einzelnen aufgezählte Maßnahmen zu bestimmen, wenn nach sechsmonatigen Verhandlungen und drei Monaten Mediation keine Konvention steht. Es ist eine Regelung, die politisch delikat ist und juristisch auf tönernen Füßen steht ...

